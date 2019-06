Lukijalta: Perheiden on voitava luottaa siihen, että he saavat vanhemmuuteen tukea

Syntyvyys on Suomessa niin rajussa laskussa, että se vastaa nälkävuosien tasoa. Väkiluvun piti nousta yli kuuteen miljoonaan 2060-luvulla, mutta uuden arvion mukaan se kääntyy laskuun vuonna 2035. Rakenteemme elävät menneessä ajassa ja sen takia tilastot puhuvat karua kieltä.

Tarvitaan uudistuksia. Vanhemmuuden tulee olla tasa-arvoista, eikä se saisi vaikuttaa negatiivisesti äidin uraan ja muihin mahdollisuuksiin. Perheen perustamiseen tuleekin luoda edellytyksiä varhaisemmassa vaiheessa, jotta vanhemmat eivät joudu valitsemaan perheen ja uran väliltä. Perheiden on voitava luottaa siihen, että he saavat vanhemmuuteen tukea. Myöskään varallisuus ei saa vaikuttaa lapsihaaveisiin ja siksi tarvitseville lapsiperheille tulee tarjota enemmän tukea.

Lastenhoitajan palkkaamisesta tulee saada tuntuva verovähennys.

Lisäksi on tärkeää turvata tasa-arvoinen pääsy varhaiskasvatuksen piiriin ja tarjota perheille myös valinnanvapautta järjestää lapsensa hoito. Lastenhoitajan palkkaamisesta tulee saada tuntuva verovähennys; tällä on myös työllistävä vaikutus. Au pairien käyttämiseen voisi lisäksi kannustaa kevennetyllä verotuksella, sivukuluilla ja työlupaprosessilla. Au pairien avulla kehittyy niin lapsen kuin vanhempienkin kielitaito.

Perhevapaauudistus on toteutettava niin, että se luo työelämän ja vanhemmuuden tasa-arvoa. Erityisesti pk-yritykset tarvitsevat ajoissa ilmoituksen pidettävistä lomista. Vanhemmuuden kulut tulisi korvata pk-työnantajille, jotta yrityksen toiminta ei kärsi.

Varhaisella tuella on suuri merkitys. Kotiapupalvelun ja muiden tukitoimien tulee olla helposti perheiden saatavilla. On kestämätöntä ajatella, että lapset ennenkin kasvatettiin ilman erityistä tukea, sillä vanhemmuus on muuttunut. Ihmiset eivät lähtökohtaisesti enää asu lähellä omia vanhempiaan, tai muita tukiverkostoja. Monet muuttavat esimerkiksi töiden perässä.

Nyt tarvitaan lisää lapsimyönteisyyttä; tukea, arvostusta ja ymmärrystä vanhemmuutta ja perheiden moninaisuutta kohtaan. Lapsen hoitaminen on arvokasta työtä. Lapsien kuuluu saada näkyä ja kuulua.

Linda Brandt-Ahde, kaupunginvaltuutettu (kok.) Lappeenranta