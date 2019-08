Lukijalta: Kansiareenahuuma on sumentanut arvostelukyvyn—Tässä taloustilanteessa ainoa oikea ratkaisu on olla tekemättä mitään tai korjata jäähallin katto

Valtuutetut, nyt jäitä hattuun, älkää antako kansiareenan sokaista itseänne! Pankaahan arvot oikeaan järjestykseen.

Mikä on kaupungin perustehtävä? Onko se turvata peruspalvelut asukkaille vai satsata liki 50 miljoonaa euroa, ja tuskin riittääkään, uuteen jäähalliin kaupungin talouden kyntäessä rapakuntoisena? Katujen kunnossapito ontuu, sairaanhoito takkuaa, on kunnostettavia kouluja ja niin edelleen.

Kansiareenahuuma näyttää sumentaneen arvostelukyvyn. Tässä taloustilanteessa ainoa oikea ratkaisu on olla tekemättä mitään tai korjata jäähallin katto, jos siinäkään edes on korjattavaa. Eikä Saipan menestys ole hallista kiinni. Jos tavallinen kansalainen käyttäisi rahaa noin holtittomasti kuin Lappeenranta on tehnyt, niin hän olisi jo holhouksessa. Kauppakeskusteatteri ja Ikean tonttikaupat olkoot varoittavia muistutuksia aiemmista virheistä.

Lappeenrannan jäähallikysymys ratkaistaneen tämän vuoden aikana.

Konsulteilta saa aina sopivia laskelmia ja tarvittaessa voi vedota liigan aikatauluihin. Konsulteista ja laskelmista tulee satojen tuhansien eurojen kuluja kaupungille. Jonkun päähänpistona jäähallin katon korjaus muuttuikin yllättäen kansiareenahankkeeksi kaupungin keskustaan.

Lappeenrannan jäähallikysymys ratkaistaneen tämän vuoden aikana. Kova lobbaus kansiareenan puolesta on käynnissä. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Kakkola (sd.) esittelee perusteita, miksi kattoa ei kannattaisi korjata. Sama Kakkola taisi arvovallallaan saada demarit puoltamaan kauppakeskusteatteria. ”Sisäilmaongelmat” näyttävät seuranneen uuteenkin teatteriin, koska teatterinjohtaja erosi melko pian virastaan. Toivottavasti demarivaltuutetut tällä kertaa käyttävät järkeään ja unohtunutta sosiaalista omaatuntoaan eivätkä taivu kovasta painostuksesta huolimatta puoltamaan kansiareenaa tai uutta jäähallia.

Jouko Manninen, Lappeenranta