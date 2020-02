Sanomalehtiviikko: Muovistako vahinkoa ympäristölle, pohtii kahdeksasluokkalainen Joona Pulkkinen

Olet varmaan ulkona liikkuessasi huomannut maahan heitettynä muoviroskia. Muovipakkaukset ja -pullot näyttävät rumalta. Oletko miettinyt, mitä muoville tapahtuu, kun heität sen luontoon? Maatuuko muovi vai jääkö muovia ympäristöön, jolloin siitä on haittaa eliöille, kuten ihmisille? Oletko ajatellut muoviroskasi joutuvan vesistöön ja eläimiin, joita syömme, jolloin muovia voi päätyä myös sinun elimistöösi? Pitäisikö sinun pohtia muovin käyttöäsi eli kierrätätkö sen vai joutuuko se ympäristöön, jossa liikut?

Muovi on ihmisten tärkeimpiä materiaaleja, mutta emme osaa hyödyntää muovia uudelleen, jolloin sitä päätyy ympäristöön. Muovi on uusiutumaton luonnonvara eli sitä ei pystytä tuottamaan loputtomiin. Kierrätyksellä pystyisimme uudelleen käyttämään muovia. Muovi on pahaksi ympäristölle ja sen eliöille, koska se häviää hitaasti. Eliöt voivat vahingossa syödä muovia, jolloin siitä on haittaa niille.

Pelkästään näkyvä muovi ei ole ainut ongelma, vaan myös mikromuovi, jota ei silmällä näe. Mikromuovia päätyy maasta vesiin ja eläimiin, joita syömme, jolloin muovia päätyy myös meidän elimistöömme. Valtamerissä on kilometrejä pitkiä muovilauttoja, joihin kuolee eläimiä. Muovilauttojen poistamiseksi tarvittaisiin paljon töitä. Muoviroskan eteen tehdyillä kampanjoilla on yritetty herättää ihmiset maailman tilanteeseen.

En ole muovin käyttöä vastaan, koska se on tärkeä materiaali, monikäyttöistä ja kestävää. Ihmisten pitäisi kuitenkin tajuta tilanne ja se, että muovia voitaisiin käyttää uudelleen ja kestävämmin. En oleta muovin käytön loppuvan, vaan että sitä opittaisiin käyttämään ja hyödyntämään paremmin.

Kierrätyspisteitä tulisi lisätä useampaan paikkaan, jolloin kierrätys ei olisi matkasta kiinni. Omilla päätöksillä voi vaikuttaa siihen, viekö muovit kierrätykseen vai heittääkö ne luontoon. Muovin vesiin pääsyn voi estää keräämällä rannoilta roskia. Ottamalla vastuun muovin käytöstä voi vaikuttaa tulevaisuuteen.

Joona Pulkkinen

Mansikkalan koulukeskus 8D