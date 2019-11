Lukijalta: Yksityisteiden kunnossapito tärkeää kotona asuvien ikäihmisten arjessa selviämiseksi

Vakituinen asuntomme sijaitsee yksityistien päässä noin 3,5 kilometriä isosta tiestä. Tien varrella on kolme vakituista savua. Asukkaat, kuten mekin, ovat ikäihmisiä ja tiehoitokunnan perustaminen ja asioiden hallinta on meidän iässämme hankalaa ellei mahdotonta. Tieisännöitsijöitä on kyllä nykyisin saatavilla, mutta kyselyn mukaan ovat hyvinkin kalliita ja rahalla, joka on kerätty tien käyttäjiltä, se ei ole edes mahdollista. Kaupungin avustuksen ehto on tiehoitokunta.

Yöllä on satanut reippaasti lunta, noin 30 senttimetriä, ja kotihoidon pitäisi päästä kotiimme antamaan tarvitsemaamme apua kuten lääkkeet, haavanhoito, hygienia ja ruokailu ynnä muu tarpeellinen. Onkohan naapuri ehtinyt lingota tien? Entä jos tarvitaan ambulanssi tai muu hälytysajoneuvo, miten ne pääsevät?

Kesällä tietämme käyttävät metsämiehet, marjastaja, puunkuljetusautot ja muuten huvikseen ajeleva. Tuskin kukaan heistä miettii, miten tie pidetään kunnossa ja mitä se vaatii asukkailta ja mitä se maksaa. Noin pari viikkoa sitten tiemme varrelle muutti lapsiperhe, kolme kouluikäistä lasta, jotka ovat koulukyydityksen piirissä. Mietityttää, ehtivätkö lapset ajoissa kello 8 alkavaan kouluun, kun koko yön sataa lunta ja aamulla on pakkasta 15 astetta. Niin, se postikin pitää hakea pitkän matkan päästä ison tien varrelta, ei tule oven luukusta sisään kuten kerrostalossa asuvalle.

Tämä kuvitteellinen tarina eletään varmasti todeksi monessakin paikassa tänäkin talvena.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) toivoo ja haluaa, että ikäihmiset asuvat elonkaaren loppuun asti omassa kotona ja näinhän moni meistä haluaakin, mutta asia ei ole niin yksinkertainen. Tarvitaan monenlaista apua ja tukea, että arjen askareista ja kulkemisesta selvitään. Moni on jo ehtoopuolella elämässä ja siksi ovatkin hyvin tärkeitä saatavat palvelut ja myös tie, tien kunto, kesäkunnossapito, talvihoito ja auraukset.

Lappeenrannan kaupunki avustaa yksityisteitä 347 000 eurolla ensi vuonna, tosin anotut avustukset ovat yli 600 000 euroa. Yksityisteitä on 1 200 kilometriä ja avustusta saavia teitä on 527 kilometriä, ilman rahaa jää 673 kilometriä. Kun tuo saatu summa jaetaan avustettavien kilometrien määrällä saadaan 289 euroa kilometriä kohden. Se on paljon vähemmän kuin verrokkikaupungeissa Kouvolassa ja Mikkelissä.

Tasa-arvoa toivotaan yhteisten veroeurojen käytössä kaupungissamme. Haja-asutusalueella maksetaan samoin perustein veroa kuin taajamassa, ja kaiken lisäksi tuli vielä yleiseen kiinteistöveroon korotus hulevesimaksun kattamiseksi. Haja-asutusalueella rankkasateella vedet imeytyvät maahan, toisin kuin kaupungin asvaltoidussa taajamassa. Lisäksi kaupungin vesijohtoverkoston asiakkaat saivat reilun alennuksen jätevesimaksuun.

Riitta Munnukka,

kaupunginvaltuutettu (kesk.),

Lappeenranta