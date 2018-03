Lukijalta: Sote-kritiikki keskittyy hoidon sijasta rahaan

Sosiaali- ja terveydenhuolto on vienyt julkisen hallinnon kuluista merkittävän osan ja sen kasvu on ollut koko ajan suureneva. Suomen hallitukset ovat yli kymmenen vuoden ajan yrittäneet saada uudistusta soten palvelujen osalta, mutta se on kerta toisensa jälkeen epäonnistunut.

On puhuttu, että eduskuntatyö ei riittävästi houkuttele lahjakkaita yksilöitä. Soten toiminnan kehittäminen pitäisi olla tärkeää puoluerajoista riippumatta. Ehkä meillä ei ole viime vuosina ollut riittävästi lahjakkaita kansanedustajia, jotka olisivat voineet visioida, nähdä käytännön toiminnan ja totuttaa tarpeelliset sote-uudistukset.

Nykyinen hallitus on viemässä uudistusta ja uutta maakuntamallia eteenpäin. Tässä toiminta tulee toteutumaan 18 keskuksen kautta.

Uudistettava sote merkitsee noin 15 miljardin euron vuotuista liikevaihtoa ja työllistää 200 000 henkilötyövuotta. Rahasumma on suuri ja sen pitääkin kiinnostaa eri tahoja. Kun tehdään uutta, on luonnollista, että se hämmentää ja saa osakseen asiallista ja asiatonta kritiikkiä. Näyttää siltä, että kommentteja ja kritiikkiä tulee vallan ja rahan kautta, vähemmän puhutaan hyvästä hoidosta. On myös mahdollista se, että kielteisessä kritiikissä oletuspohjaisia näkökohtia perusteellaan faktoina.

Täytyy muistaa, että automaatio ja tekoäly kehittyvät voimakkaasti ja tulevat lisääntyvästi vaikuttamaan terveydenhuoltoon. Nykyinen 18 sote- ja maakuntakeskuksen suunnitelma on hyvä pohja lähteä edelleen kehittämään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Koko väestöstä tulee tasapuolisesti pitää huolta myös jatkossa.

Kauko Määttä, diplomi-insinööri, Imatra