Sanomalehtiviikko: Kaikille ei kouluruoka maistu, kirjoittavat kahdeksaluokkalaiset Juuso Sutinen ja Samu Rapatti

Kouluruoka koskettaa jokaista Suomen nuorta, joka on peruskoulussa. Kouluruoka on vaihtelevaa. Joskus on hyviä ruokia, joskus ei niin hyviä ja joskus on kaksi hyvää ruokaa samana päivänä, kuten tänään.

Ehdottaisimme, että kouluruoan laatua parannettaisiin ja että samana päivänä ei olisi kahta hyvää ruokaa. Jos kouluruoka olisi parempilaatuista, niin sitä ei välttämättä menisi niin paljon hukkaan. Jotkut ruuat näyttävät pahalta ja sen takia oppilaat eivät halua syödä niitä. Oppilaille pitäisi järjestää kyselyitä hyvistä kouluruuista.

Kysyimme myös opettajien mielipiteitä kouluruuasta. Erään opettajan mielestä kouluruuat ovat hyviä ja varsinkin salaatit maistuvat.

Toisen opettajan mielestä meidän koulussa on parempaa ruokaa kuin muissa kouluissa. Hän pitää erityisesti siitä, kun joka päivä on kaksi ruokavaihtoehtoa. Mutta silti parannettavaa on siinä, että ruokia maustettaisiin voimakkaammin; joskus ruuat eivät maistu juuri millekään.

Haluaisimme joitain kouluruokia takaisin, kuten kebabsuikaleet ja riisi, "kokoa oma hampurilainen" sekä makkaraperunat. Kebabsuikaleet olivat hyvin maustettuja ja maistuivat hyviltä. Nykyään toisena ruokana on aina jotain kasvisruokaa.

Kouluruuat ovat vaihtelevia. Jotkut tykkäävät, jotkut eivät niinkään. Olemme tulleet siihen tulokseen, että ruuan laatua täytyy parantaa ja mausteita lisätä huomattavasti.

Juuso Sutinen ja Samu Rapatti

Lauritsalan koulu 8E