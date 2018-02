Lukijalta: Kuutit joutuvat susien suuhun

Seurasin hiihtämällä 1.2. Katosselällä kuuden suden lauman liikehdintää jälkien perusteella. Sudet olivat tulleet jäälle ja aloittivat aika systemaattisen saarien ja luotojen kiertelyn rantoja pitkin. Reitillä oli käyty ainakin yhden kolatun norpan tekopesän luona.

Muistan talven 2006-2007, kun samalla tavalla silloinen susilauma aloitti aktiivisen kiertelyn Katosselän saarien ja luotojen rantoja pitkin. Ilmeisesti norpan hengitysavannoista ja makuupesistä tuleva haju houkuttaa elukat etsimään saalista. Päivystystä tehtiin aika säännöllisesti 2–3 viikon välein reviirin kiertoaikataulun mukaisesti. Joskus oli tapettu hirvi jäälle ja sitä syötiin pari päivää ja susien makuupaikat olivat näillä luodoilla.

Koitti kevättalvi ja kuutit (2 kpl) olivat syntyneet ja pesät heikentyneet. Se oli maaliskuuta, kun taas tämä lauma tuli alueelle ja haravoi alueen ja löysi nämä pesät ja söivät nämä kuutit. Minulla oli näiden pesien ympäriltä kuvia, joissa oli susien jälkiä ja ja kuuttien jätöksiä. Tutkijat eivät uskoneet tätä tapahtumaa vaan väittivät kuuttien kuolleen muuten. Itse olin silloin pesälaskijana.

Nyt ollaan samassa tilanteessa. Jos tuonne Katosselän alueelle syntyy kuutteja, on niiden kohtalo sinetöity susien suuhun.

Mikä hulluinta meidän torppareiden näkökulmasta on se, että suojelijat vaativat lisää verkkokalastuskieltoa näiden kuuttikuolemien takia, vaikka tuhon syy on aivan muualla. Mutta susien hävittämisestä nämä viherpiipertäjät eivät puhu mitään. Eihän korppi korppia noki. Suojelijoiden tavoitteenahan on saada totaalinen ympärivuotinen verkkokalastuskielto Saimaalle. Kimmo Tiilikainen kasvatti jo rajoitusalueita 30 prosenttia.



Martti Laine, Lieviskä, Puumala