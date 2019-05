Lukijalta: Suomen on uskallettava puolustaa omaa kansallista etuaan

Suomi on myöntänyt takauksia ERVV:lle, yhteensä noin 7 miljardia euroa. Kreikalle maksettiin pelkästään vuosina 2010 –2012 Suomen valtion budjetista miljardi euroa, ja lisäksi Suomi on maksanut 1,44 miljardia euroa Euroopan vakausmekanismi EVM:ään. Kun Kreikalle myönnettiin ensimmäinen tukipaketti, ministeri Alexander Stubb (kok.) sanoi, että ”Kreikan (ensimmäisen) apupaketin jälkeen niin Kreikassa kuin muuallakin Euroopassa asiat ovat kunnossa. Joka muuta väittää, on pölhöpopulisti.” Minun mielestäni Kreikan valtion talous ei ole ollut kunnossa ennen maan euroon liittymistä eikä sen jälkeenkään. Suomi on sitoutunut useiden miljardien takuumieheksi niille maille, jotka eivät noudata yhteisiä sopimuksia.

Venäjä liitti Krimin itseensä ja jatkaa aggressiivista toimintaansa Itä-Ukrainassa, jossa tosiasiallisesti käydään sotaa parasta aikaa. Sotaa käydään siis Euroopassa! Krimin liittäminen osaksi Venäjää tapahtui kansanäänestyksellä, jonka YK:n yleiskokous totesi laittomaksi. YK:n yleiskokouksen äänestyksessä vain 11 maata 169:stä piti kansanäänestystä laillisena. Tämä on johtanut EU:n asettamiin talouspakotteisiin sellaisia henkilöitä kohtaan, joilla on yhteys Krimin laittomaan miehitykseen. Pakotteet ovat täysin oikeutettuja, koska Venäjä loukkasi törkeästi kansainvälistä oikeutta. Venäjä puolestaan iski takaisin vastapakotteilla, jotka koskivat varsinkin Kaakkois-Suomea.

Suomi on noudattanut EU:n yhteistä politiikkaa ilman kunnon korvausta talouspakotteiden aiheuttamista taloudellisista menetyksistä, mutta samalla takaa esimerkiksi Kreikan lainoja, joita ei koskaan tulla maksamaan takaisin. Tämä on yksinkertaisesti väärin, ja siihen on saatava muutos. Suomen on vaadittava täysi korvaus menetetyistä tuloista, jotka aiheutuvat talouspakotteista.

Ilpo Heltimoinen, eurovaaliehdokas (ps.), Lappeenranta