Lukijalta: Taksiuudistus on valmisteltu huonosti

Yle on kertonut, että kuljetus- ja välitysyhtiö Kajon Oy tuo Lappeenrantaan 70 henkilöautoa lisää rekrytoimalla kuljettajia, kun "täällä on niin paljon ajoja, että täytyy ihmetellä; kuinka kuljetuksista on selvitty tähän saakka".

Uuden taksi- ja hankintalain myötä Eksote kilpailutti VPL:n alaiset sekä kiireettömät potilaskuljetukset, joita suorittivat ennen kilpailutusta kaikki Etelä-Karjalan ympäristökuntien taksit. Autoja oli noin 450 ja ne olivat oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja asiakkaat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä. Nyt uuden sopimuksen myötä keskimäärin samaa asiakaskuntaa palvelee, "jos ehtii ja löytää osoitteeseen" vajaa 50 autoa!

Tähän perustuen on tuotu suurin elein Kajon Oy:n toimitusjohtajan ilmoittamana käsitys, että kuljetusten taso saataisiin 100 yksiköllä samalle asiakastyytyväisyystasolle kuin se oli ennen "taantumuksellista" uudistusta 450:n yksikön toimesta!

Nyt vielä kaiken muun palveluja heikentävien toimien lisäksi liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) on ilmoittanut, "että uudistuksen kolmannessa vaiheessa paikallistuntemus ja kuljettajan koulutusvaatimus poistuu, koska liian moni kokelas ei ole selviytynyt kyseisestä kokeesta ja kuljettajapula edellyttää nopeampia mahdollisuuksia rekrytoida taksinkuljettajia?!

Tällä edellä kerrotulla haluan ilmaista huoleni siitä tosi asiasta, että ”uudistus” (Liikennekaari) on kaikissa vaiheissaan toteutettu huonolla osaamisella ja valmistetulla vain ja ainoastaan ajatuksella, että mitä enemmän tarjontaa, vähemmän laatua ja turvallisuutta niin, että hinnat laskee sitä vähemmän apua ja opastusta tarvitseva enemmistöä edustava väestön osa saa palveluja haluamaansa aikaan ja paikkaan!

Eli voisiko palveluajatuksen laajentaa tälläkin palvelutuotannon alueella koskemaan koko väestöä, koko maassa oikeudenmukaisuus periaatteita noudattaen?

Lasse Untamo Kähärä, Taipalsaari