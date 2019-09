Lukijalta: Soteen riittäisi 12 maakuntaa—Kuntia myös on huikeasti liikaa

Jatkuvasti lehdistä saa lukea, miten pienet kunnat kärvistelevät talousvaikeuksissa. Syylliseksi nousee sote ja sen aiheuttamat kustannukset. On se kummallista, miten kauan mahtaa mennä, ennen kuin eduskunnassa saadaan aikaan sote-uudistus. Aikaa on mennyt jo 14 vuotta, eikä yksimielisyyttä löydy. Onko meillä liika puolueita päättämässä? Yhtä suhmurointia.

Sote-piirit ja maakuntien alueet ovat ihan liian pienet. Katselin kartalta tuota suunnitelmaa ja totesin, että 18 maakuntaa on aivan liikaa. Maakuntia riittäisi 12 tai vähemmän, jotta saataisiin riittävä asukasmäärä alueittain ja sote-piireille. Näin voitaisiin tehdä paremmin yhteistyötä maakunnissa eri keskussairaaloiden kanssa, eikä kiisteltäisi siitä mitä palveluja kukin saa. Saimaan maakunta on hyvä ehdotus.

Kuntia myös on huikeasti liikaa. Se on jo nyt nähty, kuinka yksi sun toinen pieni kunta on talousvaikeuksissa. Kaikin keinoin yritetään välttää kuntaliitokset, vaikka monessa kunnassa se on ainut järkevä vaihtoehto. Se on niin vaikea luopua vallasta ja niin sanotusta itsenäisyydestä. Lainsäädännöllä voisi luoda systeemin, että yhdistyneiden kuntien päättävissä elimissä olisi tietty kiintiö kustakin liitetystä kunnasta. Näin tulisi huomioitua päätöksenteossa kunkin alueen tarpeet. Yhteistyöllä ei pakkoliitoksilla.

Vuokko Kupiainen, Lappeenranta