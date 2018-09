Lukijalta: Kesäajasta keskiaikaan

Olli Saarela teki 16.9. Mielipidesivulla suoraviivaisen analyysin sotesta, tämän vuosituhannen suurimmasta puhalluksesta Suomessa. Juttu osui naulankantaan ja oli erinomainen prosessikuvaus. Hankkeen kylmäverisyydestä antaa hyytävän esimerkin ihmisroska-puheillaan laajaan julkisuuteen ponnahtaneen Riikka Moilasen tapaus.

Moilanen istui vuonna 2016 kepun mandaatilla Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Tuolloin kaupunki teki päätöksen päihderiippuvaisten laitospaikkojen lakkauttamisesta. Vuoden 2017 elokuussa Moilanen loikkasi kuntapolitiikan piikkipaikalta Pihlajalinna Oulun toimitusjohtajaksi. Syyskuussa 2018 hän esitti sitten tuon kuuluisan kysymyksensä kadulle ajautuneesta päihderiippuvaisesta ihmisroskasta. Pihlajalinnalta löytyy varmasti ratkaisumalli tähän ongelmaan sekä laitospaikkoja hyvään hintaan.

Raha loppuu sosiaali- ja terveydenhuollosta, mutta jostain sitä kuitenkin ilmestyy yksityisten terveydenhuoltojättien jaettavaksi, kun esimerkiksi vanhukset ulosliputetaan niiden huostaan. Mystistä matematiikkaa.

Moilasen tapaus on vain jäävuoren huippu siitä, mitä Suomessa on ollut meneillään jo kauan, ja se kehitys on kiihtynyt entisestään tällä hallituskaudella. Sosiaalitoimen ohella julkinen tase on laitettu toimimaan yksityisten yhtiöiden eduksi monella sektorilla. Avuksi on rakennettu sopivia järjestelmiä, kuten 2,5 miljardin omaisuutta hallinnoiva Valtion kehitysyhtiö Vake. Sen tekemisiin ei ole sanomista edes kansanedustajilla. Vaken lisäksi oma lukunsa on hallituksen yksityistämisministerin, Anne Bernerin (kesk.) meisselöinti VR:n ja Postin kimpussa.

Mutta vielä sitä kansalaisenkin mielipidettä kysytään, kun on oikein tärkeä hanke tulossa. Liikenne- ja viestintäministeriö (Berner) järjestää meille kyselyn siitä haluammeko jäädä kesä- vai talviaikaan? Omalta osaltani vastaan, että ihan sama. Olemme luisumassa hyvää vauhtia kohti pimeää keskiaikaa ja siellä kukko päättää ylösnousemisesta ja isäntä maatenmenosta.

Juha Kapiainen, Lemi