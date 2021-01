Lukijalta: Lappeenrantalisän maksaminen olisi riski, joka kannattaa ottaa kaupungin asukasmäärän nostamisen vuoksi

Lappeenrannassa lasten syntyvyys on ollut laskussa. Uusia kouluja mitoitettaessa on katsottu vuoteen 2034 olettaen, että lasten määrän lasku säilyy nykyisenlaisena. Mitä jos tehtäisiin perheystävällisiä ratkaisuja, minkä seurauksena Lappeenrannassa opiskelevat jäisivätkin kaupunkiin, koska perheiden on hyvä täällä elää?

Lappeenrantalisä, kotihoidontuen kuntalisä, lakkautettiin Lappeenrannassa vuonna 2013. Vuodelle 2014 kustannusvaikutukset olisivat olleet 617 000€. Tuolloin olisi tukea maksettu 163 euroa kuukaudessa alle kaksivuotiaasta lapsesta heille, ketkä ovat oikeutettuja kelan hoitolisään. Näillä perheillä, kuten meillä aikanaan, lisäraha olisi mennyt arkipäiväiseen elämään. Keskusta vastusti tuolloin päästöstä.

Kotihoidontuki ylipäätään herättää paljon keskustelua. Yksi ajatus on, että kotihoito on naisten työllistymisen esteenä. Tässä työllisyyskeskustelussa mielestäni on unohdettu ne sijaiset, ketkä saavat ehkä ensimmäisen työpaikkansa hoitovapaiden sijaisina. Hoitovapaalla olevat äidit eivät jää kotiin koska on pakko, niin kuin Sari Kumin Uuden Suomen toteaa (Uusi Suomi 23.1.). Eikä kaikki hoitovapaalla olevat ole äitejä. Oma kokemukseni hoitovapaasta oli hyvä.

Toinen näkökulma kotona hoitamiseen on, että jotkut perheet haluavat kasvattaa pienet lapsensa kotona. Lasten psykiatri Jari Sinkkosen mukaan alle kaksivuotias tarvitsee ennen kaikkea tuttujen ja turvallisten ihmisten läheisyyttä, syliä ja lohdutusta (Suomenmaa 4.3.2017)

Kotikasvatusta ja kunnallista varhaiskasvatusta ei pidä nähdä toisiaan poissulkevina, vaan molemmille on tilaa. Lappeenrantalainen varhaiskasvatus saakin hyvää asiakaspalautetta. Lastenhoidosta päätösvalta tulee olla perheellä. Perhe tietää itse mikä heille on parasta. Lappeenrantalisän palautus antaisi viestin, että Lappeenranta arvostaa kaikenlaisia perheitä ja arvostaa kotona tehtävää kasvatusta.

Lappeenrantalisä olisi vahva viesti lapsiperheille, että Lappeenranta toivottaa lapsiperheet tervetulleiksi. Riskinä toki on, että uudet koulut jäävät pieniksi. Kaupungin asukasmäärän nousu on tuon riskin arvoinen.

Timo Lampi

Kunnallisvaaliehdokas, keskusta

Lappeenranta