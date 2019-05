Lukijalta: Parasta maaseudun elinvoiman kohentamista on rahoituksen lisääminen alemman luokan teihin ja niiden parantamiseen sekä kunnossapitoon

Suomi tarvitsee maaseutua ja maataloutta. Omavarainen ruuantuotanto on myös turvallisuuspoliittinen valinta. Ruokaomavaraisuus takaa paremman ruuan saatavuuden myös kriisitilanteissa.

Suomalainen ja eurooppalainen maatalous tarvitsee tukea elääkseen. Suomalainen maatalous tarvitsee tukea vielä enemmän pohjoisen olosuhteiden takia. Maataloustuki on itseasiassa tuki kuluttajalle. Kuluttaja saa suomalaista puhdasta ruokaa halvemmalla.

EU on vähentämässä maataloustukia seuraavalla ohjelmakaudelle 2021 –2027. Nyt maataloustuet ovat noin 40 prosenttia EU:n budjetista ja aluekehitysrahojen ja maataloustukien yhteenlaskettu osuus 70 prosenttia. Uuden esityksen mukaan tuo osuus laskisi noin 60 prosenttiin. Muutos on merkittävä.

Suomi maksaa EU:lle enemmän kuin saa takaisin. Suomen nettomaksuosuus on noin 275 miljoonaa euroa. Meidän on pidettävä puolemme. Emme missään nimessä voi hyväksyä maataloustukien alennusta. Päinvastoin meidän on ajettava tukien korotusta ja maksuosuutemme pienentämistä.

Aluekehitysrahat on ohjattava paremmin hyödyntämään maaseutua. Maaseudun elinvoima on tärkeä koko Suomelle. Emme kaikki halua, emmekä voi muuttaa kasvukeskuksiin. Jonkun on tuotettava hyvinvointi ja ruoka muille. Parasta maaseudun elinvoiman lisäämistä on rahoituksen lisääminen alemman luokan teihin ja niiden parantamiseen sekä kunnossapitoon. Käytetään EU:n aluekehitysrahoja alemman tieverkon parantamiseen. Näin turvaamme maaseudun tulevaisuutta ja pidämme Suomen asuttuna.

Jari Karhu, eurovaaliehdokas (kesk.), Lappeenranta