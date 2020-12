Lukijalta: Muistakaa käyttää maskeja, jotta ensi joulu olisi koronaton

Olen huomioinut näin ennen joulua ja jouluaatonaattona oli paljon liikkeellä maskittomia eli ilman hengityssuojamia liikkuvaa porukkaa. Ison marketin kassajonossa oli nuoria henkilöitä niin kuin vanhempiakin ihmisiä ilman suojaimia. Turvaväleistäkään ei paljon piitattu. Miksiköhän ollaan näin piittaamattomia, vaikka vahva maksisuositus on annettu. Luulevatko he olevansa "kuolemattomia"? Kun muut käyttävät suojaimia, niin he ovat turvassa. Tosiasiassa he voivat olla tietämättään "koronalinkoja", levittävät koronaa.

Minun tekee mieli aina huomauttaa maskittomalle, että missä maskisi. Pienen liikkeen myyjille huomautin, että miksi teillä ei ole maskeja. Hämmästyivät ja perustelu oli, ettei maskin kanssa voi työkiiressä hengittää. Sanoin, että kasvopleksit on keksitty. Saa nähdä hankkivatko? Jos tauti vielä tästä kiihtyy, niin maskittomia ei tulisi laskea marketteihin, eikä muihin liikkeisiin. Pitääkö hommata "ovipoliisit", vai mikä keinoksi piittaamattomille. Mutta on niitäkin, jotka ovat erityisen tunnollisia maskin käyttäjiä. Jouluaattona hautausmailla olin useita henkilöitä maski kasvoilla viemässä kynttilöitä omaistensa haudoille. Se olikin ihailtavaa tunnollisuutta, sillä varsinkin muistolehdoissa liikkui paljon väkeä.

Muistakaa käyttää maskeja, jotta ensi joulu olisi koronaton.

Vuokko Kupiainen

Lappeenranta