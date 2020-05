Lukijalta: Eksoten asiat saatava järjestykseen

Eksote on myrskyn silmässä. Siellä ei olla köyhiä eikä kipeitä kun syytökset sinkoilevat milloin mihinkin suuntaan. Luottamusmiehiltä, varsinkin hallituksen puheenjohtajilta, on unohtunut mikä on Eksoten olemassa olon tarkoitus, siis hoitaa sairaita ja tuottaa sosiaalipalveluja yhteisillä verorahoilla kustannustehokkaasti. Siis verorahoilla.

Kertausta toiminnan historiaan. 2016 Eksoten hallituksen puheenjohtajaketju maksoi edelliselle toimitusjohtajalle 1 kk ylimääräisen palkan, vaikka tällaista palkitsemispykälää ei ole. Rahassa se tekee reilun 10 000 e kun toimitusjohtajan palkka oli pääministerin palkan tasoa vuodessa.

Nyt maksettiin hallituksesta eronneen puheenjohtajan lakimiehen lasku noin 10 000 e. Hallitus ei halunnut käyttää otto-oikeutta, jolloin se olisi voinut mahdollisesti muuttaa asian. Miksiköhän ei? Myös ihmetyttää ettei em. puheenjohtaja halunnut viedä häntä koskevan asian tutkintaa loppuun asti. Miksiköhän ei, mitä neuvoja kymppitonnilla sai?

Lisää lähihistoriaa. Eksote teki viime vuonna olemassa olonsa pahimmat alijäämät. Lisäksi oli vielä tuo K-sairaalan rakennus, riitely rakennuttajan kanssa ja vielä vesivahinko ym.

Rakennettiin ylenpalttisen hieno rakennus sisutuksineen, kun minusta uusi ja toimiva olisi riittänyt, toivottavasti on edes toimiva.

Henkilökuntaa sen sijaan on "muistettu" yt-neuvotteluin, irtisanomisin ja on mietitty voidaanko heille tarjota jouluruokaa tai liikuntaseteliä, kun nekin maksavat ja pitäisi säästää. Niin, tokihan "heille" rakennettiin rantasauna, 500 000 e. Muistakaa käyttää.

Tuloksen teko lähtee ruohonjuuritasolta, siis sieltä ihan siivoojasta, lähihoitajasta, sairaanhoitajasta lääkäreihin asti. Heitä pitää palkita, ei yksin johtoa vaan koko isoa tiimiä.

Eksoten maine riitelyn tyyssijana on lopetettava ja saatava asiat järjestykseen pikimmiten. On turha luulla että lääkäreitäkään saadaan lisää rekrytoitua, kun mainoksistakin riidellään ja tämänkin me veronmaksajat jodumme kustantamaan.

Riitta Munnukka

kaupunginvaltuutettu (kesk.)

Lappeenranta