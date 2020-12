Lukijalta: Mikä on kohtuullinen vaatimus kotihoitajilta?

Lehdessänne oli 19.12.2020 kirjoitus kotihoitajien ammattitaidosta. Haluan vastata siihen. Olen osa-aikainen palkaton kotihoitaja äidilleni, joka asuu eri paikkakunnalla.

Hän on 96 -vuotias. Tämän viikon alussa jouduimme aloittamaan tehostetun kotihoidon sairastumisen takia. Aiemmin minulla oli vain äiti, mutta nyt hoitovuosien myötä olen saanut filosofin, psykologin, ystävän ja historioitsijan seurakseni. Hän puolustaa suurta lapsilaumaansa kuin naarasleijona ja erityisen ärhäkästi hän puolustaa niitä heikoimpia.

Lehtikirjoitus herätti minut miettimään vastausta kysymykseen, mikä on kohtuullista mitä voimme vaatia kotihoitajilta. Olen paikalla, kun kotihoitajan puhelin soi koko ajan ja vaatii hoitajaa juoksemaan toiseen paikkaan, toisen hoidettavan luo.

Ymmärrykseni mukaan ihmisen perustarpeet ovat ravinto, lääkkeet ja pesut. Niistä ensimmäisenä on ravinto. Jos vanhukselle maistuu vain Riisifrutti, niin hoitaja katsoo, että sitä menee ainakin kolme lusikallista ja sitten puoli lasia mehua päälle.

Lääkkeitä ei voi pakottaa itkettämällä ihmisen suuhun, mutta voi suostutella.

Ja ne pesut. Jos ihminen ei ole pessyt itseään kuukauteen, niin varmasti hän haisee. Pesullekaan ei mennä itkemällä, vaan suostuttelemalla. Vanhuksen kanssa voi tehdä suunnitelman. Sovitaan yhdessä mikä on se pesupäivä.

Jos hoitaja vaikka katsoisi, että se kolme ruokalusikallista ravintoa menee suuhun joka päivä, niin minä olen valmis maksamaan tämän hoitajan palkan. Vanhus on hyvin etevä vakuuttamaan kurkistelijoille, että lääkkeet on otettu ja ruuat on syöty.

Kynsien leikkuuta ei hoitajan tarvitse tehdä. Voisiko omainen hoitaa tämän itse tai pyytää lapsenlasta apuun? Ja jos varat riittävät, niin ostamaan vaikka jalkahoitaja vanhuksen kotiin.

Vinkki tämän joulun lahjaksi: ostakaa etäällä asuvalle äidillenne tai isällenne lahjaksi ehjät, kiristämättömät alushousut tai ehjät ja kiristämättömät sukat. Korona-aikana emme pääse katsomaan sinne vanhempamme vaatekaappiin. Vanhushan ei itse kuitenkaan pyydä mitään, mutta iänikuisen ruusun ja suklaarasian vuoro voi olla sitten ensi vuonna.

Rauhallista aikaan näin vuoden lopussa teille kaikille.

Sirpa Minkkinen

Lappeenranta