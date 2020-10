Lukijalta: Kehitetään Lappeenrantaa tai sitten ei

Meillä puhutaan suureen ääneen kaupungin kehittämisestä ja elinvoiman lisäämisestä sekä tulevaisuuden veturina toimimisesta. Puheet on yhtä ja teot jotain muuta.

Kaupat, joissa ihmiset asioivat, on kaikki viety 6-tien taakse, eli sinne mihin ihmiset helposti pääsevät. Keskustan liikennejärjestelyt on tehty niin vaikeiksi ja hankaliksi, ettei kukaan järkevä ihminen viitsi ainakaan toista kertaa sinne pyrkiä.

Liikenne keskustassa on ahdettu jostain kumman syystä yhdelle kadulle eli Koulukadulle, kun toinen samansuuntainen katu on typötyhjä. Kaikki; bussit, autot, pyöräilijät ja kävelijät ahtautuvat samaan sumppuun ja tilanne on välillä aivan mahdoton.

Keskustan elinvoimaisuudesta puhutaan mutta ympärivuotinen ja vetovoimainen kohde vesitorni pidetään tyhjänä. Terasseja, ne kun ovat niin vetovoimaisia, on kyllä rakennettu joka kahvilan eteen, mutta kuinka paljon siellä mahtaa nyt lokakuun sateissakaan ihmisiä istuskella.

Sen sijaan keskustassa on pari kirkkoa, hautausmaa ja ainakin kolme isoa vanhusten palvelutaloa – se siitä elinvoimasta.

Tarja Seppälä

kaupunkilainen, Lappeenranta