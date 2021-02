Lukijalta: Virtaa uusista asukkaista

Etelä-Karjalassa väki vähenee, yritykset ovat ongelmissa ja työpaikat tiukoilla. Elinvoimaa kaivataan ja takoa pitäisi, kun rauta hehkuu.

Maakunnan elinvoiman ehto on tavoitteellinen ja samansuuntainen työ, jossa jokainen kunta tekee oman osuutensa ja samalla auttaa naapuria. Esimerkiksi Lappeenrannan toimet auttavat Taipalsaarta ja päinvastoin. Sama tilanne on kylien, kuntien ja maakuntien välillä. Ei kateutta, vaan yhteistyötä.

Oleellista on yhdessä nähdä ne pitkän ajan suuret asiat ja tavoitteet: uusi työ, uudet työpaikat ja uudet asukkaat. Maakunnassa on ainakin kolme luontaista peruskehitysalaa: puunjalostus ja energia, matkailu ja vapaa-aika sekä vetovoimainen asumisympäristö.

Puunjalostuksessa ja energiatekniikassa on odotuksia näköpiirissä: on innovaatioita ja uusia tuotteita. Maakunnan on vain pidettävä huolta siitä, että puitteet antavat tukea kovassa kilpailussa, jossa kuntien osuudeksi tulee infra ja erityisesti tiet, yksityistiet ja lossit eli oma osuus niiden hoidossa ja rahoituksessa. Sillä, jos tiet eivät ole kunnossa, puutavara ei kulje.

Saimaan alue halutaan nostaa Suomen matkailun kolmen kärkeen. Sitä tällä alueella vahvistavat muun muassa Saimaan kanavan remontointi, saunamaailma ja Kutilan uusi sisävesikanava, joka palvelisi vesien puhdistumista, hyötyliikennettä ja järvimatkailua sekä pienveneliikennettä ekologisesti. Noita hankkeita voivat kansanedustajatkin punnertaa maaliin.

Voimakasta rakennemuutosta ja uusia mahdollisuuksia on nyt tehokkaasti hyödynnettävä.

Kannustava esimerkki on joustavat ratkaisut kaavoituksessa. Kyse on asumisen elinkaaresta, jossa mahdollistetaan väljä ja monimuotoinen asuminen, jossa ehdot täyttävä vapaa-ajan asunto voidaan muuttaa vakituiseksi, jolloin se voi palvella edelleen joustavasti molempia tarkoituksia. Kun kehittämisstrategia toimii ja olosuhteet auttavat, antaa se mahdollisuuden markkinoida maakuntaa edistyksellisenä ja viihtyisänä asumismaakuntana.

Taipalsaaren kunta on nyt oikealla asialla, kun se monipuolistaa asutusta ja samalla tarjoaa hienon mahdollisuuden joustavaan kaavoitukseen ja asumiseen. Tästä vaan positiivista esimerkkiä muihinkin kuntiin, sillä kaikki uudet avaukset lisäävät samalla myös palvelutarvetta, yrittämistä, työtä ja koko maakunnan elpymistä.

Tuure Westinen

kunnallisneuvos

Taipalsaari