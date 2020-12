Lukijalta: Terveyttä hoitamalla hoidamme myös taloutta

Tulemme muistamaan vuoden 2020 koronasta. Maailmalaajuinen pandemia on vaikuttanut jokaisen arkeen, kenen enemmän, kenen vähemmän. Jotta selviäisimme, tarvitaan yhteistyökykyä, pitkäjännitteisyyttä ja halua pitää kaikki mukana. Yksittäiset ihmiset, perheet, yritykset ja työntekijät tarvitsevat tukea selviytyäkseen mahdollisimman pienin vaurioin.

Erityisen kovaa pandemia on iskenyt matkailuun, ravintolaelämään ja kulttuuri- ja viihdetarjontaan. Aloille, joilla työskentelee paljon pienipalkkaisia naisia. Palvelualojen työttömyyskassaan tuli maalis-huhtikuussa ensimmäisiä ansiopäivärahahakemuksia yli 22 000, yli 4 000 enemmän kuin koko vuonna 2019 yhteensä.

Lapin matkailu on vakavassa kriisissä ulkomaalaisten turistien puuttuessa, tuhannet kausityöntekijät jäävät ilman työtä, satoja on lomautettuna. Helsinki-Vantaan lentokenttä on autio, lentojen vähäisyyden vuoksi kaupat ja ravintolat on suljettu ja työntekijät lomautettuina. Myös kuljetusala kärsi matkojen peruuntumisesta ja etätöiden yleistymisestä.

Hoiva- ja hoitohenkilöstö joutui taistelussa etulinjaan. Ala, jolla työskentelee paljon pienipalkkaisia naisia. Juhlapuheissa heitä on kiitelty, mutta tehty työ ei näy palkkapussissa. Pelko, kiire ja epävarmuus olivat koko kevään läsnä. Tilanne on onneksi parantunut, mutta uupumus uhkaa. Moni miettii vakavasti alan vaihtoa. Meillä ei ole varaa menettää yhtään alan ammattilaista varmistaaksemme hoidon jatkuvuuden pandemian yhä jatkuessa.

Pääministeri Sanna Marinin hallitus antoi keväällä yrityksille tukea, nyt on suunnitteilla reilun 400 miljoonan euron lisämäärärahan myöntäminen. Työpaikkojen säilyttäminen on tärkeää niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Hallitus tukee myös kuntia kohdentamalla varoja niiden peruspalveluihin ja sairaanhoitopiirien toimintaan. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja terveydenhoidon on toimittava myös kriisiaikana.

Huomista on vaikea ennustaa pandemian yhä kiihtyessä. Nyt pitää huolehtia ihmisten terveydestä ja toimeentulosta. Vastuullisella talouspolitiikalla pystytään kohdentamaan resursseja sosiaalisen kriisin torjuntaan ja elvytykseen. Terveyttä hoitamalla hoidamme myös taloutta.

Sari Melkko,

Virpi Torniainen

Kaakkois-Suomen Demarinaiset ry