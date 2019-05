Lukijalta: Antti Rinne taisi ottaa tarkoituksella lobbarit mukaan hallitusneuvotteluihin

Mitä ilmeisimmin hallitusneuvottelija Antti Rinne (sd.) otti tarkoituksella lobbarit neuvotteluihin, että saa ajamansa rekisterin läpi. Hieno veto. Tästä ei Petteri Orpo (kok.) pidä, vaikka itse otti asian esille suurena epäkohtana demokratiaa ajatellen. Luulen, ettei monikaan kokoomuslainen tätä rekisteriä toivonut, ja olisi ollut hyvä, jos se olisi ollut voimassa, kun kokoomus ajoi muka valinnanvapautta soteen – olisi nähty kuka siitä rahallisesti hyötyy eniten.

Ja muutenkin asia herättää kysymyksiä, sillä taannoinen eduskunta on toiminut juuri päinvastoin jokunen vuosi sitten, kun se pyrki estämään eduskunnassa vierailevien henkilöllisyyden paljastamisen. Lobbaaminen on maan tapa, sillä päättäjien on hyvä olla kenttään yhteydessä ja kenttäväen päättäjiin. Läpinäkyvyys on in, sameissa vesissä kalastaminen out.

Olisi syytä siirtyä EU:n käytäntöön, jossa lobbarit ovat omien alojensa kiistattomia asiantuntijoita ja antavat informaatiota, jota nämä eivät mistään muualta saisi.

A-studio kertoi lobbaamisesta hiljan, tai mikä on sen EU-osuus. Liisa Jaakonsaari (sd.) selvitti, mitä lobbaus EU:ssa tarkoittaa suhteessa Suomen pelkästään negatiiviseen mielikuvaan asiasta; lobbaus ei ole pelkkää etujärjestöjen propagandaa.

Markus Malmi, Lappeenranta