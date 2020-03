Lukijalta: Vanhusten palvelutarjotin jää vajaaksi ilman päivätoimintaa

Omakohtaisiin kokemuksiin perustuen voin valaista päivätoiminnan merkitystä vanhustenpalveluissa. Minulla oli suuri ilo olla mukana Päipi-hankkeessa vuonna 2005. Kotona asuville dementian oireista kärsiville senioreille tarkoitettua toiminnallista tekemistä ja kokemista kahdesti viikossa; Nuijamaalla, Sammonlahdessa ja Pajurannassa. Hankkeen rahoittivat Etelä-Karjalan dementiayhdistys ry. ja Lappeenrannan kaupunki, yhteistyössä.

Aloitimme tyhjältä pöydältä, tarkoituksena mahdollistaa saunomisen ja yhteisen ruokailun lisäksi yhdessäoloa leppoisin ja kiireettömin hetkin. Antaa aikaa, jokaiselle oman tarpeensa mukaan. Kahden keskusteluja, muistelemista, nauttimista hyvästä ruuasta, kahvista ja leivonnaisista. Tehdä käsin pieniä askareita, jokaisen oman jaksamisen ja halun mukaisesti. Ei mitään ”ulkoa” ohjeistettua, vaan keskiössä vain ja ainoastaan päivätoimintaan osallistuvan henkilön oma tahtomaailma.

Sikäli mikäli muistan yhtään oikein, suosio oli varsin huikea. Päivätoimintapäiviä odotettiin kovasti, varsinkin kotiin jäänyt puoliso, tai muu omaishoitaja suurella kiitollisuudella todensi meille ohjaajille toiminnan merkityksellisyyden. Jopa kyyneliin. Niin suuri tarve on 24/7 hoitajalla välillä päästä ihan itsekseen kauppaan, kahville, lenkille tai vain istua ja ”olla öllöttää”, kuten joku omainen mainitsi.

Mitä teimme päivän aikana? Keskusteltiin, saunottiin, kahviteltiin, muisteltiin, naurettiin, joskus itkettiinkin, ainakin pois jo nukkuneita rakkaita muisteltaessa, jumpattiin, askarreltiin, katseltiin dia-kuvia vanhasta Lappeenrannasta ja taas muisteltiin. Käytiin sodan kauhuja läpi, surtiin kuollutta pienokaista, käytiin lavatansseissa, luettiin kirjoja ja runoja, tehtiin pääsiäisnoitia, maalattiin munia, kuunneltiin tarinoita elävästä elämästä. Jokainen kerta päivän päättyessä halattiin ja toivottiin taas pikaista jälleen näkemistä.

Arvokkaasti vanhenemiselle on tilaa juuri vanhusten päivätoiminnassa, vertaistuessa on sen salaisuus.

Voi tuntua yksinkertaiselta. Mutta vakuutan, että hyvin antoisalta. Niin työntekijöille kuin kaikille päivään osallistuville. Meistä ohjaajista tulikin joillekin osallistujille ”opettajia”, vitsistä tuli totta ja varsinkin Nuijamaalla osallistuvat pitivät meitä ohjaajia oikeasti opettajina, jotka tietävät kaiken kaikesta, vaikka eihän se niin tietysti ollutkaan. Nauroimme monesti tätä epävirallista ”ylennystä”. Mutta hauskaltahan se tuntui.

Jos olisi valtaa, niin kuin on mieli. Päivätoiminta kuuluisi lakisääteisiin ikäihmisten peruspalveluihin. Niin moni leski yksin jäätyään menettää yhteyden ulkomaailmaan. Matalan kynnyksen menopaikka, päivätoiminnallinen kohtaamispaikka estää syrjäytymisen, masennuksen ja pelkojen synnyn. Arvokkaasti vanhenemiselle on tilaa juuri vanhusten päivätoiminnassa, vertaistuessa on sen salaisuus.

Jaana Kuokka

Taipalsaari