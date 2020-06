Lukijalta: Laantuuko virus kesäksi?

Nyt, kun monessa maassa on jo koronaviruksen leviäminen lähes laantunut ja sen aiheuttamat kuolintapaukset samoin, voidaan nähdä selkeämmin, miten kohtalokas tämä viruksen ensimmäinen vaihe on eräissä maissa ollut. Tarkastelen kuolleisuutta Espanjan, Italian, Ranskan, Saksan ja Suomen osalta. Lähteenä olen käyttänyt Helsingin Sanomissa lähes päivittäin julkaistuja tilannelukuja.

Espanjassa, Italiassa ja Ranskassa ennakkovarautuminen tämäntapaiseen katastrofiin oli riittämätöntä. Vakavasti sairastuneita hoivattavia oli enemmän kuin, mitä sairaanhoito-organisaatiot kykenivät kunnolla hoitamaan. Niinpä kuolleisuusluvut pääsivät karkaamaan aika suuriksi. Ne olivat Ranskassa 15,1 %, Italiassa 14,4, % ja Espanjassa 11,3 %.

Kaikesta päätellen Saksa oli paremmin varautunut, niinpä siellä kuolleisuus koronavirukseen oli vain 4,7 %. Ihan samaan prosenttilukuun päätyi Suomi. Pyöristäen siis noin joka kahdeskymmenes koronavirukseen sairastunut menehtyi näissä maissa. Sekin on paljon.

Tilanne Ruotsissa on huolestuttava. Virus ei ole läheskään hiipumassa siellä ja kuolleisuusprosentti on 10,9 (perjantaina 5.6.) ja se voi tuosta vielä kasvaakin. Näin on käynyt, vaikka Ruotsissa sairaanhoidon kapasiteetti on säilynyt koko ajan riittävällä tasolla, mutta vanhusten palvelutaloissa suojelu on epäonnistunut.

HS:n seurannassa on monia muitakin maita, mutta niissä tauti vielä leviää, joten kuolleisuusluvutkaan eivät ole keskenään vertailukelpoiset.

Muutakin tietoa on. Erään tutkimuksen mukaan tautia eteenpäin levittäneistä peräti 80 % on ollut oireettomia levittämishetkellä. Tämä on hälyttävää. Tartunnan saamisesta taudin puhkeamiseen menee 4–7 päivää. Niinpä huoleton taudinkantaja voi levittää tautia laajallekin, ennen kuin hänelle itselleen selviää olevansa sairas.

Varsinkin nuoret ovat usein aika huolettomia kaupungilla ja kaupoissa liikkuessaan, usein ryhmissä, ilman turvaväliä. He ovat huolettomia ehkä siksi, että tauti on hengenvaarallisin vanhusväestölle, ei niinkään nuorille, vaikka heillekin tauti voi aiheuttaa ikäviä, pitkäkestoisia seurauksia.

He eivät selvästikään tule ajatelleeksi, että joku heistä voi ollakin tuo oireeton taudinkantaja, joka saattaa tartuttaa sellaisen, jolle tauti koituu kohtalokkaaksi. Heiltä pitäisikin kysyä, haluavatko he todella olla vastuullisia siitä, että joku heidän tartuttamansa menehtyy tai sairastuu muuten vakavin seurauksin.

Lehdissä on paljon kirjoitettu, että virus laantuu kesäksi, ei kestä lämpimiä ilmoja. Uskoisiko tuota? Näyttää nimittäin siltä, että virus jyllää täydellä teholla Brasiliassa, jossa nyt ainakin on kesäisen lämmintä.

Ahti Nuottimäki

Lappeenranta