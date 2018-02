Lukijalta: Maakuntavaltuustossa tuli esiin uusia näkökohtia

Maksuosuuksien muutosesitys Etelä-Karjalan maakuntavaltuuston kokouksessa 18.12.2017 oli virheellinen, Esityksentekijä on tämän tunnustanut. Esitys koski kaikkia maakuntia ja kuntia, eikä esitys ollut omistajaohjauksen mukainen. Näin ollen tällaista esitystä ei olisi voinut missään tapauksessa hyväksyä eikä se olisi ollut edes lainvoimainen. Nyt sama henkilö halusi erottaa ne, jotka äänestivät asiassa järjen kanssa. Omistajaohjauksessa varmasti tarkoitetaan hyvää, ja ymmärrän kyllä sen periaatteen, mutta sillä ei voi pakottaa äänestämään virheellistä esitystä.



Kuntaliiton lausunnossa kohdassa ohjeiden sitovuus mainitaan seuraavaa: ”Kaupunginhallituksen ohje velvoittaa lähtökohtaisesti kaupungin edustajia toimimaan kokoustilanteesta annetun ohjeen mukaisesti. Käsiteltävät asiat ja kokoustilanteet kuitenkin vaihtelevat, neuvotteluissa ja kokouksessa voi tulla eteen uusia asiaan vaikuttavia näkökohtia, jotka vaikuttavat asian kokonaisarviointiin ja mahdollisuuteen noudattaa annettuja ohjeita. Luottamushenkilöiden tulee varautua perustelemaan poikkeaminen kaupunginhallituksen antamasta ohjeesta.”



Maakuntavaltuuston kokouksessa tuli esiin merkittäviä asiaan vaikuttavia näkökohtia sekä ponsiesitys. Äänestys suoritettiin näiden tietojen perusteella. Maksuosuuksien pienentäminen olisi vaarantanut Etelä-Karjalan liiton hankkeiden omarahoitusosuuksien toteutumisen. Esitys koski väärää kohderyhmää ja olisi muuttanut Etelä-Karjalan kaikkien kuntien maksuosuuksia, ei pelkästään Lappeenrannan. Yksimielisesti hyväksytyllä ponsiesityksellä voidaan asiaan kuitenkin palata keväällä uudestaan. ”Maakuntavaltuusto velvoittaa maakuntahallituksen tuomaan kevätvaltuustoon esityksen 2018 talousarvion jäsenkuntaosuuksien tarkistuksesta, mikäli maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädäntö on hyväksytty ja uudistus toteutuu aikataulun mukaisesti.”



Tämä nyt tehty päätös asian ratkaisemiseksi oli mielestäni järkevin vaihtoehto.



Asioiden valmisteluun pitää kiinnittää huomiota. Keskeneräiset asiat tulee palauttaa valmisteluun eikä niistä pidä tehdä päätöksiä. Maksuosuusasia oli keskeneräinen ja huonosti valmisteltu. Ehdotin kokouksessa asian palauttamista takaisin valmisteluun, mutta ehdotukseni ei saanut kannatusta. Asiaa on puitu edelleen. Julkisessa keskustelussa on jäänyt vähälle huomiolle se, että tehty vastaesitys oli virheellinen. Nyt kaupunginhallituksessa annettiin vielä huomautus niille, jotka käyttivät virheellisen vastaesityksen edessä omaa harkintaa, ajattelivat kokonaisuutta ja myös Lappeenrannan parasta. Täytyy suuresti ihmetellä koko tätä asian käsittelyä.

Suosittelen kaikille omistajaohjauskoulutusta.



Jari Karhu, kaupunginvaltuutettu (kesk.), Lappeenranta