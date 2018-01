Lukijalta: Etelä-Karjalan maakunta ei tule toimimaan - Uusi maakunta vaalipiirin kokoiseksi

Uudelta sote-maakunnalta vaaditaan valtavia asiakasmääriä ja erikoisosaamista. Eksote, pääpaikkanaan Lappeenranta, ei todellisuudessa pysty näihin vaatimuksiin vastaamaan, ei nyt eikä tulevaisuudessa. Mitä jos luotaisiin uusi maakunta vaalipiirien pohjalta? Näin ollen uudessa Kaakkois-Suomen maakunnassa olisivat Enonkoski, Hamina, Hirvensalmi, Imatra, Juva, Kangasniemi, Kotka, Kouvola, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Miehikkälä, Mikkeli, Mäntyharju, Parikkala, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Pyhtää, Rantasalmi, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale, Savonlinna, Sulkava, Taipalsaari ja Virolahti. Tilanne olisi Etelä-Karjalan kärjestä katsottuna fiksumpi: sote-palveluissa voisimme turvautua kulloinkin joko Savonlinnan tai Lappeenrannan suuntaan!



Eksote on jo nyt katastrofissa. Kotihoidossa sekä sairaanhoidossa on jatkuva resurssipula. Vanhustenhoito on kriisissä, suoraan sanoen osa vanhuksista on oman onnensa nojassa. Perhe- ja sosiaalipalvelut on ajettu liian tiukalle. Ennaltaehkäisyä on vähennetty, minkä seurauksena ongelmat pääsevät paisumaan ja kriittisessä tilanteessa jonot hoitoon ovat kohtuuttomat. Hoito- ja hoivapaikkoja ei ole tarpeeksi. Velkaneuvontaan pääsystä voinee vain haaveilla. Vääristyneen omistajaohjauksen myötä Lappeenrannan kaupunki on käytännössä se taho, joka päättää, mitä Eksotessa tehdään. Kaupungissa palvelut ovat toki pulleat, mutta reuna-alueilla ei päästä edes rääppiäisiin.



Itärajalla on totuttu näkemään susia ennekin. Nyt on kokeiltu muutama vuosi sutta nimeltä Eksote. Eksoteahan on pidetty valtakunnallisesti malliesimerkkinä sote-mallista. Tulevaisuus näyttää lohduttomalta, jos tämä on tosiaan parasta mitä valtakunnassa pystytään järjestämään. Mitä jos kokeiltaisiin Kaakkois-Suomen vaalipiirin kaltaista vaihtoehtoa – ei kai tilanne tästä ainakaan pahemmaksi voi mennä?



Paula Ahokas, Jouni Kiviaho, Pekka Koiso-Kanttila, Maija Valkeapää, Parikkalan sitoutumattomat