Lukijalta: Soiden ja metsien ojitukset ovat pilanneet järvivedet

Kuntapäättäjä Martti Laine on huolissaan tai jopa peloissaan (E-S 15.3.) siitä, että kunnat allekirjoittaessaan Järvi-Suomen peruskirjan aiheuttavat maaseudun tyhjentymisen. Pelko on aiheeton. Asiakirja on kaunis julistus, jossa kunnat sitoutuvat suojelemaan alueen vesistöä. Vastaavanlaisia julistuksia on tehty aiemminkin, mutta järvet pilaantuvat ja maaseutu autioituu edelleen.

Syy vesien likaantumiseen juontaa juurensa soiden ja metsien laajamittaisiin ojituksiin. Ojitukset ja maatalous ovat pilanneet järvien vedet niin, että kirkasvetisiä järviä ei enää ole. Tulevan kevään sulamisvedet pahentavat vesistöjen tilaa entisestään. Tilanne on vakava. Julistuksen sijaan tarvitaan konkreettisia tekoja, joilla estetään saastuttavien vesien virtaus järviin, minkä jälkeen voidaan ryhtyä korjaaviin toimiin. Lisäksi luonto itsekin korjaa vahinkoja vähitellen.

Vahinko on siis jo tapahtunut kauan sitten. Kysyä sopii, mihin ovat kadonneet ne itsetietoiset "asiantuntijat", joiden ohjeiden mukaan myös järkevät metsänomistajat pakotettiin noudattamaan vesistöjä pilaavaa ohjelmaa.

Vastuulliset tuskin ilmoittautuvat, mutta päävastuu on tietysti maa- ja metsätalousministeriöllä. Poliittinen vastuu lankeaa väistämättä keskustalle ja kokoomukselle, jotka ovat johtaneet ministeriötä "itseoikeutetusti" vuosikymmenien ajan. Nämä puolueet kamppailevat tasaväkisesti Suomen ympäristövihamielisimmän puolueen tittelistä. Ihmetellä sopii myös Vihreiden saamattomuutta, mikä johtunee ymmärryksen puutteesta, koska heidän toimintansa painopiste on suurissa kaupungeissa. Tosin Helsingissäkin, jossa vihreät ovat jopa vallan kahvassa, ongelmista vaikeneminen tuntuu olevan kultaa, ja ilmastoa saastuttava hiilenpoltto energian tuotannossa jatkuu siellä entiseen tapaan.

Asko Munukka, Imatra