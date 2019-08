Lukijalta: Tasa-arvoa ennen koulutietä

Tällä viikolla monet lapset kulkevat tärkeän matkan ensimmäistä kertaa. Hetki on niin lapselle kuin heidän vanhemmilleen ikimuistoinen. Se on hetki, jolloin käsi irtoaa kädestä ja oma pikkuinen sukeltaa uuteen seikkailuun.

Voisi ajatella, että ykkösluokalle lähdetään samalta viivalta. Näin kuitenkin harvoin on. Jotkut osaavat jo lukea tai nimetä kaikki kotipihan kasvit. Toiset taas osaavat taitavasti ottaa muut mukaan yhteiseen leikkiin. Joillekin oppiminen, toisen lapsen kanssa leikkiminen taas on hankalaa ja kotona ei ole kaikki hyvin.

Kuusi vuotta on pitkä aika kehittyä. Siksi on tärkeää, että yhteiskunta tarjoaa lapsen elämäntilanteesta huolimatta mahdollisuuden oppia ja oivaltaa mahdollisimman paljon mahdollisimman varhain. Nobelin taloustieteen palkinnon saanut James Heckman on todennut, että lapset, joiden kasvuympäristössä on kuormittavia tekijöitä, hyötyvät ammattilaisten ohjaamasta varhaiskasvatuksesta.

Viime eduskuntakaudella Sipilän hallitus halusi yhtenä säästötoimena rajata varhaiskasvatusoikeutta. Subjektiivinen päivähoito-oikeus rajattiin puolipäiväiseksi silloin, kun toinen vanhemmista on työtön, hoitaa perheen toista lasta äitiys-, isyys- tai hoitovapaalla tai kotihoidontuella. Samankaltainen rajaus koski yksityisen hoidon tukea. Rajaus astui voimaan vuonna 2016.

Tämän lain vaikutuksia on arvioitu VakaVai-tutkimuksen toimesta. Lakimuutos ei johtanut toivottuihin säästöihin ja se asetti perheet ja lapset eriarvoiseen asemaan palveluiden kattavuuden näkökulmasta. Lisäksi useat varhaiskasvatusalan ammattilaiset kokivat, että etenkin hallinnollisten tehtävien määrä lisääntyi ja huomio itse varhaiskasvatuksesta siirtyi osittain muualle. Ammattilaisten työtaakka kasvoi. Näin tapahtui myös Lappeenrannassa, jolloin palveluihin kohdistui samaan aikaan myös muita säästö- ja tehostamistoimenpiteitä.

Nyt Rinteen hallitus aikoo palauttaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden, joka mahdollistaa kaikkien lasten täysipäiväisen varhaiskasvatuksen. Lappeenrannan SD-valtuustoryhmä on tehnyt v.2018 aloitteen subjektiivisen varhaiskasvatuksen palauttamisesta, johon odotamme nyt konkreettisia esityksiä ja linjauksia, kuinka tähän tavoitteeseen edetään. Samanaikaisesti valtion on varattava kunnille riittävät resurssit, jotta lapsimäärän mahdollisesti kasvaessa myös henkilökuntaa on riittävästi. Lisäksi kasvatuksen laatu on varmistettava.

Varhaiskasvatukseen kannattaa aina panostaa, se on lapsen ja yhteiskunnan kannalta järkevää, se on investointi tulevaisuuteen. Varhaiskasvatukseen panostaminen mahdollistaa paremmat ja tasa-arvoisemmat lähtökohdat ensimmäiselle luokalle astuttaessa – ikätoverit vieri vieressä, ei perätysten.

Anneli Kiljunen

Kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen (sd.)