Lukijalta: Ylisukupolvinen asuminen asialistalle

Jaana Kuokka (ES 12.1 0.) toi esille mielenkiintoisen näkökulman, miten maaseutua saataisiin eläväksi eri-ikäisten yhteisöasumisella. Ikäihmisten palvelujen kehittämiseksi Eksote on jo vuosia tuonut esille yhteisöllisiä asumisratkaisuja. Tästä hyvänä esimerkkinä on tuore Savitaipaleen uudenlainen yhteisöasumisen malli (ES 11.10.). Lähtökohtana on, ettei asukkaan tarvitse muuttaa pois kodistaan palvelutarpeen kasvaessa, vaan asuminen suunnitellaan niin, että se mukautuu asukkaan palvelutarpeen muutoksiin.

Olitpa minkä ikäinen tahansa asumiseen liittyvät asiat ovat aika ajankohtaisia. Monet lajitoverini ovat muuttaneet asuinpaikkakunnalle työn perässä ja miettivät työuran päättyessä, mikä minua tälle paikkakunnalle liittää. Joitakin vetää puoleensa entinen kotiseutu. Jotkut haaveilevat vapaa-ajan asunnolle muuttamista. Joillekin on tärkeää muuttaa lähemmäksi lapsia. Taustalla on vanha sanonta, siellä koti, missä sydän.

Lapsiperheet joutuvat tekemään samoja valintoja. Asumisratkaisujen arviointi on kuin aarrekartan tekemistä, millaisia asioita liitän omaan hyvään asumiseeni. Asunko itseäni varten vai rakennanko asumista myös läheisten ihmissuhteiden näkökulmasta. Läheisten käsitys on myös laajentunut. Ennen läheisiä olivat sukulaiset, nyt myös itselle merkitykselliset ihmiset.

Elämme outoa aikaa kaikella tavalla. Kodin merkityskin on muuttunut lyhyessä ajassa. Kotona tehdään töitä, harrastetaan ja vietetään enemmän aikaa. Kun arkielämä rakentuu entistä enemmän kodin ympärille, lähiympäristön merkitys korostuu. Pääseekö kätevästi luontoon, kävellen ruokakauppaan tai harrastamaan? Ikkunanäkymällä on merkitystä sille, joka viettää paljon aikaa kotona.

Perheet tarvitsevat erilaista tukea ja palveluja arjen pyörittämiseen. Ylisukupolvisten asumisratkaisujen kehittämiselle on juuri nyt sosiaalinen tilaus. Ennakkoluulottomat, rohkeat ja uudenlaiset asumisratkaisut lisäävät hyvinvointia sekä kuntalaisille että kunnalle.

Lappeenranta

YTT, Eksoten hallituksen jäsen (sd.)