Lukijalta: Eksoten laboratoriopalveluiden myynnissä menisi oma määräysvalta pörssiyhtiölle

Haloo Eksote! Kuunnelkaa järjen ääntä tehdessänne päätöksiä laboratorion myynnissä. Pitääkö kaikessa olla ykkönen, niin hyvässä kuin pahassa? Eksoten sote-malli sai kiitosta valtakunnallisesti. Nyt taitaa siitäkin olla glamour haihtunut, kun velkataakka vain kasvaa. Ei tarvitse olla ykkönen pahassa. Pahaa olisi laboratoriopalveluiden myynti pörssiyhtiölle. Siinä menee oma määräysvalta ja tulot ulkomaille. THL varoittaa myös pörssiyhtiöiden tulosta määräävään markkina-asemaan tälle sektorille.

Mikä Marja-Liisa Vesteristä "nyppii", että lehdessä julkaistaan asiasta kirjoitus? Lääkärithän ovat esittäneet ensin kirjallisen vetoomuksen. Eikö tämä ole marssijärjestys. Pitää olla mustaa valkoisella ja sen jälkeen keskustellaan. Eksoten hallitus itse olisi voinut pyytää vetoomuksen tekijät kuultavaksi. No, nyt keskustelkaa ja kuulkaa faktat. Eksoten hallitus on ennenkin tehnyt jääräpäisiä päätöksiä ottamatta huomioon muiden mielipiteitä.

Huslab olisi järkevin vaihtoehto jatkaa ja kehittää yhteistyötä. Sillä kuuluuhan Eksote Hussin yliopistosairaalan piiriin. Lisäksi laboratoriolla on ihka uudet toimitilat. Niihin on palanut rahaa runsaasti. Miten niiden käy, jos tulee ulkopuolinen toimija? Henkilökuntamitoitukset ja sun muut verotuloasiat kaupungille on muistettava.

Miksi ihmeessä aina raha on niin määräävässä asemassa? Halutaan vain helppoja voittoja. Sitten jälkeen päin ihmetellään, kun ratkaisu ei tuottanutkaan toivottua tulosta. Mennään ojasta allikkoon. Pitäisi "fundeerata" vähän pidempään ja nähdä kauas tulevaisuuteen. Se taitaakin olla jo vaikeampaa!

Vuokko Kupiainen, Lappeenranta