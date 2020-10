Lukijalta: Autoilijat ovat liian kohteliaita

Koska tämä on mielipidepalsta, niin kerrotaan sitten heti kärkeen tässä mielipide: Autoilijoiden jopa liiallinen kohteliaisuus on saanut monet pyöräilijät unohtamaan suojatien kohdalla ajoradan ylittämisen perussäännöt.

Suojatietä myöten ajoradan saa varovaisuutta noudattaen ylittää polkupyörällä ajaen. Pääsääntö on, että pyöräilijä on väistämisvelvollinen. Poikkeuksia tästä on, mutta kun edes tämä perusasia hallittaisiin, niin asiaa olisi autettu jo paljon.

Jos poikkeuksia kuitenkin vähäsen perataan, niin muutama nousee esiin. Yksi merkittävä poikkeus on se, että kärkikolmion tai stop-merkin takaa tuleva väistää sekä oikealta että vasemmalta tulevia, myös pyöräilijöitä. Toinen on, että kääntyvän auton on aina väistettävä risteävää tietä ylittävää pyöräilijää. Mikä erityisesti koskettaa useaa lappeenrantalaista keskustassa liikkujaa, on tilanne liikenneympyrässä; liikenneympyrään ajavan ja sieltä poistuvan tulee väistää tietä ylittävää pyöräilijää.

On tehty Liikenneturvan toimesta tutkimus, että alle kolmasosa väestöstä hallitsee pyöräilijän velvollisuudet ja oikeudet tullessaan suojatielle. Toisaalta on tullut jostain syystä pikkuhiljaa maan tavaksi, että autoilija väistää pyöräilijää aina ja kaikkialla. Tämä on vaarallinen yhdistelmä. Luulo ei ole tiedon väärtti.

Kehoitan pyöräilijää varovaisuuteen siirtyessään pyörätieltä ajoradalla. Liian paljon taajamissa näkee pyöräilijöitä, jotka tuskin vilkaisevatkaan ympärilleen saatikka hiljentäisivät vauhtiaaan lähestyessään suojatietä. Kamikazepyöräilijä syöksyy ajoradan yli välittämättä muusta liikenteestä. Lopputuloksena autoilijan ja pyöräilijän kohtaamisesta saattaa olla pyöräilijän kiroaminen ja nyrkin heilutus autoilijalle.

Tuntuu, kun näitä tilanteita näkee useita päivittäin, että eikö pyöräilijällä ole edes sitä kaikkein vähintä, mitä hän liikenteessä tarvitsee, eli tervettä itsesuojeluvaistoa? Jokin päivä nimittäin voi kohdalle sattua se autoilija, joka, toisin kuin useammat meistä, ei annakaan tietä, vaan pitää kiinni oikeuksistaan, ja silloin pyöräilijä on heikoilla.

Kimmo K A Valo

Lappeenranta