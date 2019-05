Lukijalta: Saimaanharjun alakoulun ja esikoulun lakkauttamispäätös laittaa pisteen Taipalsaaren sydämen eli Saimaanharju-Konstun elinvoimalle

Taipalsaaren kunnanvaltuuston kokous 15.5. oli surullista seurattavaa. Saimaanharjun alakoulun ja esikoulun lakkauttamispäätös runnottiin läpi väkisin, sen merkittävistä välillisistä ja välittömistä seurauksista ja kuntalaisten mielipiteistä välittämättä. 430 allekirjoitusta reilussa viikossa kerätyssä adressissa vastusti kouluverkkoon puuttumista, mutta sillä ei ollut mitään merkitystä.

Tämä päätös todennäköisesti laittaa pisteen Taipalsaaren sydämen eli Saimaanharju-Konstun elinvoimalle. Lapsiperheet ovat kallisarvoisia elämän jatkuvuuden ja erityisesti kunnan hengissä säilymisen kannalta. Valtuusto päätti kuitenkin lyhytnäköisesti tuhota Taipalsaaren mahdollisuudet houkutella lisää lapsiperheitä kuntaan, sillä ei yksikään lapsiperhe muuta sinne, jossa lapsilta riistetään ensin. Sinne, jossa lapset ovat vain heittopusseja, joita voi viskellä mihin sattuu, jos vaikka muutama roponen sattuisi säästymään.

Lasten ei tule olla säästöjen kohteena, vaan meidän aikuisten on suojeltava heitä kaikin tavoin. Kuntapäättäjien tulisi keskittää voimavaransa uusien kuntalaisten ja veronmaksajien hankkimiseksi kuntaan ja jättää lapset rauhaan. Tulevaisuus on synkkä vain jos itse olemme sen jo etukäteen päättäneet niin. Missä on kuntapäättäjiemme usko oman kunnan elinvoimaan ja mahdollisuuksiin?

Heli Parta, Saimaanharju