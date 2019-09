Lukijalta: Itäbensan tankkaajille 40 euron vero hakukerralta

Hesarissa oli (1.9.) juttua Venäjän bensarallista. Mainittiin, ettei ”Suomen kannalta siinä ole järjen hiventä. Ajatelkaa: valtio järjestää ilmaisen ympärivuorokautisen palvelun ja infrastruktuurin polttoaineveron kiertoon”. Mainittiin, että Venäjän rajan henkilöautolla ylittävistä suomalaisista 70 prosenttia on matkassa vain tankatakseen autonsa.

Tankkauksilla on ainakin kaksinkertainen valtion verokertymää syövyttävä muilutus, ja moninkertainen verojen kusetus. Rajavartiolaitos on hiljan laittanut 70 miljoonaa euroa itärajan maanteiden ylityksiin, niin että sekin investointi on rahoittanut bensarallia kuulemma 17 eurolla per tankkaus ja enemmänkin kun laskee mukaan tullin kulut. Tankkauskertoja on kuta kuinkin yhteensä 700 000.

Useimmiten tankkaamaan ajaa rikas hyvällä autolla, ihan vain kiertääkseen veroja.

Kun jokainen ottaa tankkiin ja kanisteriin yhteensä sen 50 litraa, on kertarysäyksellä rapsahtanut aina 59 euron polttoaineveron menetys. Yhteen laskettuna se on sievoinen summa.

Tankkaaja ei suinkaan ole aina vähävarainen yksinhuoltaja tai muu rahallisesti tiukallinen, jollaisen kohdalla halvan tarpeen kyllä tajuaa. Useimmiten tankkaamaan ajaa rikas hyvällä autolla, ihan vain kiertääkseen veroja. Touhu on luontaisesti normaalia rajakauppaa, jos esimerkiksi asuu rajan kupeessa, mutta kun usea tankkaaja laittaa verottajalle vähennyksiin työmatkojen matkakustannukset, että bensa on ostettu kalliilla kotimaisella, vaikka on ostettu itäbensalla, on verojen menetys sitä suurempi.

Se, että bensa on Suomessa kallista, johtuu kautta rantain siitäkin, että jotkut maksavat bensasta veron ja toiset eivät. Kansanedustajat haloo! Jatkuvasti tankkaavalle pitäisi päräyttää per kerta 40 euron vero, ja vielä olisi bensa halpaa idän ihmettä.

Lokakuun alusta lähtien netistä saanee neljässä päivässä ilmaisen kertaviisumin Venäjälle. Tämä voi aiheuttaa sen, että tankkaajat entisestään lisääntyvät ja tukkivat tiet rahaa tänne tuovilta venäläisturisteilta. Suomi näet kiristää omia viisumi- ja muita vaatimuksiaan.

Markus Malmi, Lappeenranta