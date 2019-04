Lukijalta: Järki ja raha ratkaisevat

Rahan valta näyttää surukseni edelleen lisääntyneen. Miusta se tuntuu vertauskuvallisesti siltä, että "kissalta on ajettu karvat".

Rahan vallan lisääntyminen johtuu muun muassa siitä, että me elämme edelleen vallan kulttuurin mukaan. Tämä johtuu ehkä eniten teollisesta-, jälkiteollisesta- ja tietoyhteiskunnan vaiheesta, jossa vain järki, ja raha ratkaisee. Sen oppeja ovat vallan kulttuuri ja yliminän kulttuuri, eikä tunne-elämän kulttuuri. Tunne syö järjen aamupalaksi.

Vallalla on kasvatusperinne, missä toisten hyvinvointi on tärkeintä. Omaan napaan ei saa edes vilkaista, eikä oma suu saa olla lähin. Tällöin kaikki on ottamista, vaatimista. Ei aidosti antamisesta, vaikka järki väittää toisin. Juuri järki, järjen mukaan eläminen, ajaa loppuun ennemmin tai myöhemmin.

Aina järki, mieli ja keho näin ollen, on pois aidosti kauniista, ihmisen terveydelle tärkeästä. Myös työelämän ylikorostuminen, varsinkin luterilaisuudessa, rakentuu tähän.

Petri Toiviainen, tutkija, kirjailija, Lappeenranta