Lukijalta: Mennäänkö lentoliikenteen kehityksessä raha vai turvallisuus edellä?

Maailmalla tuskaillaan Boeing 737 Max lentokiellosta. Lehdissä oli juttuja, miten ihmisten matkat keskeytyi ja hidastui. Koettiin kärsimystä, kun aikataulu petti ja matka siirtyi. On kuitenkin muistettava, että turvallisuudesta on kysymys. Yli 300 ihmistä piti kuolla ennenkuin herättiin kysymään, että mikä on vika kyseisessä konemallissa.

Tutkimusten alkumetreillä on paljastunut käsittämättömiä puutteita lähtien lentäjien koulutuksesta! Herää todella mietteitä, että mennäänkö näissä kaikissa kehitys-, sekä muissa uudistuksissa raha edellä?

2000-luvun alkuvuosina linjapäällikkö Kaukaan paperitehtaalta keräsi linja-autollisen kunnossapitomiehiä ja lähdettiin Finnairin kunnossapitoon tutustumaan Jaatisen idealla, että he pitävät koneet ilmassa ja me ainoastaan pyörimässä. Tarkoitus oli löytää keinoja koneiden käyttövarmuuksiin.

Finnairin kunnossapitopäällikön luennolta jäi päällimmäisenä mieleen kaksi asiaa. Laitteet testataan usein ja varaosamarkkinoilla on ilmailunkin alalla "pimeitä" varaosia tarjolla, mikä vaatii tarkkuutta hankinnoissa (tämä viimeksi pudonnut kone oli tuskin uusia varaosia vielä tarvinnut). Oli kuvitelma, että lentokoneteollisuus ja varaosat ovat jotain muuta, kuin autojen varaosatarjonta!

Toinen esimerkki oli karttaplotterikoulutuksesta ja niiden kehittämisestä. Tuotepäällikön vastaus kysymykseen tuotteiden testaamisesta oli, että jos ei markkinoille heti, niin joku muu menee edelle. Siis asiakas on testaaja?

Eli onko tämä nykyteknologian kehitys niin vauhdikasta, että kurvit voidaan oikaista turvallisuuden kustannuksella? Tulee vaikutelma, ettei muulla väliä, kunhan on kasvua ja kassavirta kehittyy.

Meillä täällä Suomessa auto laitetaan ajokieltoon, jos käsijarru ei pidä?

Kari Lappalainen, Lappeenranta