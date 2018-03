Lukijalta: Mikä on oikeasti tärkeää?

Lappeenrannalla menee todella hyvin. Kun aktiivisinta mediahuomiota tuntuvat saavan aiheet, kuten saako tiellä ajaa tai voiko tänne rakentaa, ei voi kuin ihmetellä ongelmien mittakaavaa. Sosiaalisessa mediassa taistellaan siitä, oliko ydinkeskustan bussipysäkeillä enemmän väkeä 70-lukuisena kesäpäivänä vai talvella vuonna 2018. Huudetaan solvauksia väärälle ladulle eksyneelle jalankulkijalle tai liian pitkille jonotusajoille valtion konttoreissa. Ihmisen luontaisiin tarpeisiin kuuluu saada vaikuttaa omaan elämäänsä tai vähintään vänistä aiheesta.

Kaukana ovat oikeat murheet tai sitten niistä ei vain puhuta. Ehkä on kyllästytty puhumaan oikeasti merkityksellisistä asioista, koska ne ovat niin vaikeita tai tylsiä. Kuten pahoinvoiva nuoriso. Yksinäisyys. Yhteisöllisyyden puute. Vapaus. Se kieroutunut tosiasia, että tässä maassa on töitä aivan hervottomasti, mutta osa meistä ajaa itseään pakotettuun burn-outiin ylityöllistettynä ja toinen osa toivoo saavansa tehdä edes osan edellisen töistä. Miksi kaupungin aukiot oikeasti ovat ajoittain tyhjiä? Miksi ihmisillä on tarve puhua tyhjistä aukioista sen sijaan, että tekisivät asialle itse jotain konkreettista? Miksi merkitykselliset asiat jäävät kohkauksen jalkoihin?

Monet meistä ovat valinneet toimia pohtimisen sijaan ja rakentaa tästä kaupungista hyvää paikkaa asua. Esimerkiksi Nuijamiehen aiheuttama kansanliike osoittaa kansan janoavan aidosti merkityksellisiä tiloja ja tammikuinen tapahtuma havahdutti monet huomaamaan kuinka hyvältä aito yhteisöllisyys tuntuu. Uusia tuuliakin syleillään: uunituoreen Lappeenrannan Tanssiteatterin Sudenmorsian palasi näyttämölle suuren kysynnän vuoksi.

Minusta on ihanaa asua kaupungissa, jossa asiat ovat näin mallillaan. Me voimme astella itse ulos luolistamme, täyttää torit, uudelleen rakentaa vetykojut ja tehdä jotain asioille, joita pidämme tärkeinä. Valittaminen on sananvapautta. Oikeasti tekeminen on oikeasti omaan elämäänsä vaikuttamista.

Ossi Välimäki, Lappeenranta