Lukijalta: Salaisten tietojen vuotaja ansaitsee seuraamuksen

Salaiset paperit, sananvapaus ja lähdesuoja. Siinä pyhä kolminaisuus, jonka osaset ovat jälleen aloittaneet ankaran kädenväännön siitä, kuka on kuka.

Lähtölaukauksen ampui Helsingin Sanomien paljastusjuttu siitä, mitä puuhaillaan metsän keskellä kallion uumenissa Jyväskylän Tikkakoskella Puolustusvoimien Viestikoekeskuksessa. Puolella jos toisellakin alkoi kova pauke, kovilla ammuttiin, onneksi vain sanoilla.

Tavallisen tallaajan ajatus kulkee sitä rataa, että maan turvallisuudesta vastaa Puolustusvoimat eri haaroineen, ei Helsingin Sanomat.

Salaisten tietojen vuotaja on tehnyt rikoksen ja ansaitsee seuraamuksen. Hesarin vastaava päätoimittaja harkitsi ja julkaisi jutun. Harkintaa on on kahta eri sorttia: hyvää ja vähemmän hyvää. Rangaistusasteikkoa en tunne, harkinta lienee mielipidekysymys.

Media vallan vahtikoirana hoitelee tonttiaan. Koiriakin on montaa sorttia: On eteviä huumekoiria ja toisessa päässä räksyttäviä rakkikoiria. Valinnanvaraa on riittävästi.

Loppujen lopuksi kysymys on ihmisten tekemisistä. Jo muinaiset viisaat tiesivät, että ”Errare humanum est” eli Erehtyminen on inhimillistä. Oikeassa olivat.

Toinen juttu on se, että ihmiset ovat suuressa viisaudessaan oppineet erehtymään myös tahallaan. Se huolestuttaa.



Seppo Häkkinen, Taipalsaari