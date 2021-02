Lukijalta: Onko Lappeenranta vain verottajan paratiisi?

Tulevien kunnallisvaalien yksi pääteema varmasti on, miten saadaan lisää asukkaita ja yrityksiä kuntaan. Tulevalla vaalikaudella Lappeenrannan tulisi minun mielestäni panostaa peruspalvelujen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä yritystoiminnan mahdollisuuksien parantamiseen. Myös velkaisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. On tehtävä vastuullisia päätöksiä ottaen huomioon, että todennäköisesti jatkuvasti vähenevä väestö joutuu velat joskus maksamaan. EU-tukien jatkumiseen ja suurenemiseen ei kannata pelkästään luottaa. Toki tuet kannattaa aina käyttää hyväksi mahdollisimman hyvin.

On selvästi nähtävissä, että kunnallisista maksuista ja toimivista peruspalveluista on tulossa yksi kuntien merkittävimmistä vahvuus- ja kilpailutekijöistä. En todellakaan usko, että kukaan muuttaa Lappeenrantaan esimerkiksi hyvien lentoyhteyksien takia.

Lappeenrannalla on sijainnillisesti hyvät mahdollisuudet menestyä tulevaisuudessa, jos hoidamme taloutemme hyvin. Mielestäni meidän kannattaa luoda ja ylläpitää yritystoimintaa laaja-alaisesti. Monipuolinen koulutustarjonta turvaa jatkossakin ammattitaitoisen työvoiman saannin ja yrittäjyyden jatkumisen mahdollisuudet.

Syrjäytymisen, kiusaamisen ja ikäsyrjinnän ehkäisyyn kannattaa satsata nykyistä enemmän. Se tuo lisää verotuloja ja vähentää sosiaalikustannuksia. Lappeenrannan tulee kantaa tulevaisuudessa enemmän vastuuta maahanmuuttajista ja pakolaisista ihmisinä, ettei heitä oteta kuntaan vain rahan vuoksi ja jätetä tulon jälkeen sosiaalitukien varaan.

Lappeenrannan Energia voisi jatkossa pitää maltillisempaa hintapolitiikkaa siirtomaksujen osalta. Mielestäni Lappeenrannan Energian reilusti ylihintaisia siirtomaksuja tulisikin laskea, jotta saataisiin maakuntaan lisää houkuttelevuustekijöitä. Tilastojen mukaan vain pieni osa sähköyhtiöiden viime vuosien hinnannoususta on mennyt verkkojen maakaapelointiin. Mitä hyötyä meille on näistä kaupunkiyhtiöistä, jos jokaisesta asiasta laskutetaan reilusti ylihintaa tai yhtiöt toimivat reilusti tappiolla veronmaksajien piikkiin?

Reijo Hirvonen

kuntavaaliehdokas (kd.)

Lappeenranta