Lukijalta: Kouluväkivalta saatava nimikkeenä rikoslakiin

Järkyttävä väkivallanteko Vantaalla, Kytöpuiston koulun välitunnilla, pysähdyttää (YLE 21.9). Tässä väkivallanteossa vielä julmemmaksi tekee sen kuvaaminen ja pahoinpitelyvideon levittäminen.

Koulun on oltava jokaiselle lapselle turvallinen paikka. Kouluille on annettava riittävät keinot ja työkalut puuttua henkiseen ja fyysisen väkivaltaan ja lain pitäisi velvoittaa tähän puuttumiseen. Ensisijainen vastuu matalalla kynnyksellä puuttumiseen on oltava koululla ja opettajalla. Puuttumatta jättämisen pitäisi voida tuoda rangaistus.

Kansanedustaja Heinonen (kok.) on esittänyt lakialoitteen kiusaamisen kriminalisoinnista. Aloitteen mukaan lakiin kirjattaisiin oma rikosnimikkeensä, jossa rangaistavia olisivat ne teot, jotka jo nyt täyttävät rikoksen tunnusmerkistöt ja ovat osa koulukiusaamista.

Aloite on ehdottomasti kannatettava, mutta kiusaamisen sijaan tulisi käyttää kouluväkivalta-termiä. Koulukiusaaminen on sanana liian vähättelevä kuvaamaan henkistä ja fyysistä väkivaltaa, joka pahimmillaan jättää uhrille elinikäiset traumat.

Ongelmat pitää edelleen kohdata matalalla kynnyksellä, mutta on oltava järeät keinot toimia tarvittaessa. Vierimaa (2012) on tehnyt tutkimuksen, joka mukaan kaksi kolmesta olisi jättänyt kiusaamisen, jos olisi tiennyt sen olevan rikollista.

Rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa vakavissa väkivallanteoissa tulisi tarkastella alaspäin. Rikoslakiin on kouluväkivaltaa ehkäisemään saatava oma rikosnimikkeensä. Etelä-Karjalan malli, jossa koulukiusaamista ei käsitellä sisäisesti, vaan lainvastaiset teot siirretään poliisille, olisi otettava käyttöön laajemmin. Rikoslailla on ehkäisevä vaikutus.

Koulun lisäksi meillä jokaisella vanhemmalla on velvollisuus opettaa lapsillemme olemaan hyviä toisilleen ja kertomaan aina opettajalle, tai muulle aikuiselle huonosta kohtelusta matalalla kynnyksellä, jotta Vantaan järkyttävät tapahtumat eivät toistu.

Linda Brandt-Ahde

lastensuojelun sosiaalityöntekijä, kaupunginvaltuutettu (kok.)

Lappeenranta