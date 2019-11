Lukijalta: Joulun sanomassa ei ole mitään hävettävää

Etelä-Saimaan uutinen 13. marraskuuta kertoi, että koulut alkavat muuttaa perinteistä joulujuhlaansa yksittäisen valtion virkamiehen näkemyksen perusteella.

Käsittämätöntä, että joulukirkon järjestäminen koulun yhteisenä juhlana kyseenalaistetaan. Jopa jouluevankeliumin esittäminen koulussa vaatii nykyään erityistä rohkeutta opettajilta. Miksi joulun sanomaan luonnollisesti kuuluvia asioita pitää nykyään ikään kuin pyydellä anteeksi? Kuka siis pelkää joulukirkkoa ja miksi?

Jotkut kai luulevat, että uskontoa yritetään tuputtaa väkisin kaikkiin juhliin, jouluunkin. Hetkinen sentään: miksi vietämme joulua? Sen juuret eivät ole joulupukissa eikä sanoma epämääräisessä tunnelmallisessa hymistelyssä. Joulua vietämme juuri siitä syystä, jonka esillä pitäminen pyritään virkamieslinjauksilla häivyttämään.

Joulun sanomassa ei ole mitään hävettävää. Päinvastoin, se on suuri ilosanoma, joka koskettaa koko maailmaa. Meille on syntynyt vapahtaja, joka on Jeesus Kristus. Häneen turvautuminen kantaa kuolemankin yli.

”Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkääkä estäkö heitä”, tähdensi Jeesus. Ei kirkkoon menemistä tarvitse pelätä. Raamatun sana tulee siellä tutuksi, mutta ketään ei pakoteta siihen uskomaan. Valinta on jokaisen oma henkilökohtainen ratkaisu.

Rohkaisen kouluja järjestämään joulujuhlia suomalaisen tavan mukaan niin kuin ennenkin ja jokaista tulemaan joulukirkkoon ja muuhunkin seurakunnan toimintaan. Jeesukseen uskomalla ei menetä mitään, mutta voi voittaa kaiken!

Timo-Esa Tuuri,

Luumäki