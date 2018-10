Lukijalta: Jokamiehen oikeuksien ongelmista päästään eroon tiedotuksella

Venäjä-opas Riitta Mustonen käynnisti Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksellaan keskustelun jokamiehen oikeuksien rajoittamisesta vain suomalaisiin. Kirjoituksen luettuani luulen ymmärtäväni Mustosen kritiikkiä. Omasta ympäristöstämme huolta kantavana hän pitää tapauksia tarpeettomana ja haluaa muutosta asiaan. Haluan yhtä lailla muutosta epäasialliseen käytökseen luonnossamme, mutta eri keinoja käyttäen. En halua sulkea ja rajoittaa, vaan tiedottaa ja keskustella.

Koen myös, että asioiden yleistäminen kansalaisuuden perusteella on yksinkertaistamista ja vastoin matkailun edistämisen parissa toimivien ajatusta. Matkailu on aina ollut tärkeä elinkeino maakunnallemme. Suomen matkailuhan lähti liikkeelle Imatralta!

Jaetaan muidenkin kanssa se hienous, mikä meille on jokapäiväistä.

Saimaa-alueemme matkailun kärki piilee kauniissa luonnossamme, jonka suojelemiseen olemme jokainen velvollinen kansalaisuutta katsomatta. Kaikkiin väärinkäytöksiin tulee puuttua ja niitä pitää ennalta ehkäistä paremmalla tiedottamisella. Oli väärinkäytöksiin syynä sitten kulttuurierot tai tietämättömyys.

Uskon, että vahvan markkinointiviestinnän avulla voimme entistä paremmin tiedottaa, mihin jokamiehen oikeus Suomessa oikeuttaa ja mihin ei. Tiedottaminen tulee kohdistaa kaikkiin matkailijoihin kansallisuudesta riippumatta.

Pidän tästä hyvänä esimerkkinä maakuntamme virkistysaluesäätiötä, joka on tehnyt erinomaista työtä retkisatamien, virkistysalueiden, laavujen ja lintutornin kehityksessä ja ylläpidossa. Kaikki nämä palvelut ovat kaikkien käytettävissä kansalaisuuteen katsomatta. Virkistysalueiden vastuullisesta käytöstä kerrotaan niin suomen-, englannin-, kuin venäjänkielisilläkin opastetauluilla ja turvallisuusohjeilla.

Jokamiehen oikeuksien saaminen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon on osoitus siitä, että olemme ylpeitä Suomen matkailulle erityisestä piirteestä ja haluamme jakaa sen muun maailman kanssa. Voimme myös olla ylpeitä siitä, että jokamiehen oikeuksien ja julkisten virkistysalueiden kokemuspalautteet kansainvälisiltä matkailijoilta ovat olleet erittäin positiivisia.

Kellä onni on, se yhdessä iloitkoon ja nauttikoon! Suomen vetovoima matkailumaana kasvaa ja suurin syy siihen on kaunis luontomme. Jaetaan muidenkin kanssa se hienous, mikä meille on jokapäiväistä. Mutta tehdään yhdessä se paremman tiedotuksen kera.

Ding Ma, Aasia-asiantuntija, Lappeenranta