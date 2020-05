Lukijalta: Pörriäiset takaavat meille ruoan

Maa- ja metsätalousministeriön Hyönteishotellit 2020 -kampanja pyrkii pysäyttämään pölyttäjähynteisten ahdingon tänä keväänä. Meitä kehotetaan perustamaan ötököille koteja, hyönteishotelleja pihapiiriimme. Itsekin rakentelen maitopurkeista ja viime syksyisistä horsmanvarsista majapaikkoja pölyttäjille.

Kampanjaa on esitelty monissa tiedotusvälineissä. Äkkiseltään se saattaa vaikuttaa ohimenevältä muoti-ilmiöltä. Mutta näin ei suinkaan ole. Kysymys on todella vakavasta asiasta. Olemme riippuvaisia pölyttäjähyönteisistä. 75 % viljelykasveistamme tarvitsee hyönteispölytystä. Sanotaan, että joka kolmas haukkaisumme on pölyttäjien ansiota. Tällä hetkellä sukupuutto uhkaa yli 40 %:ia pölyttäjähyönteisistä. Jos ei ole ötököitä, ei ole kunnon satojakaan. On havaittavissa, että Suomessakin rypsi- ja rapsisadot ovat vähentyneet, samoin paikka paikoin mustaviinimarja- ja kuminasadot. Ennustetaan, että pölyttäjien huvetessa mustikkakin olisi katoava luonnonvara.

Pölyttäjät tarvitsevat ravintoa koko kesän, syksyyn saakka. Luontaisia ötökkäravintoloita, luonnonniittyjä on enää vähän. Tienpientareet ovat luonnonniittyjen korvikkeita. Mutta mitä tapahtuu joka kesä pientareille. Juuri, kun hunajantuoksuiset matarat, mesiangervot, ahdekaunokit ja muut ötököiden ruokalistalla olevat kukat ovat parhaimmillaan heinäkuussa, pientareet niitetään. Miksei niittoa, jos se on jostain syystä tehtävä, voi tehdä myöhemmin, esimerkiksi syyskuussa?

Huolehditaan pölyttäjistä! Rakennetaan hyönteishotelleja! Kylvetään kukkaniityjä ja lisätään pihoille pörriäisille mieluisia kukkia! Ja ennen kaikkea, jätetään ne pientaret kesäkuukausina niittämättä!

Tuire Kajasvirta

Pyhtää