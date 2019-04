Lukijalta: Kuokka maahan Kutilassa?

Taipalsaaren Kutilantaipaleella on otsikossa esitettyä kysymystä pyöritelty vähintäänkin vuodesta 1876, jolloin laadittiin ensimmäiset suunnitelmat vesiväylän avaamiseksi. Luultavasti Kutilan avaamista on pohdittu jo paljon aiemmin, onhan Suur- ja Pien-Saimaan välinen maakannas hyvin kapea.

On selvää, että paikallistasolla Kutilan kanavan rakentaminen aiheuttaa vähintään hetkellistä harmia. Työmaa on mittava, maanomistussuhteet ja tuttu maisemakin muuttuisivat merkittävästi, mutta Taipalsaaren, Lappeenrannan ja koko Etelä-Karjalan elinvoimaisuuden ja houkuttelevuuden kannalta hanke on erittäin tervetullut. Kanava tulisi palvelemaan vesiliikennettä, matkailua ja muuta liike-elämää sekä parantamaan Pien-Saimaan tilaa.

Maakunta tarvitsee uusia rohkeita ja avarakatseisia avauksia, emme voi jäädä näille sijoillemme maatumaan. Kutilan kanava on yksi mahdollisuus muuttaa maakuntamme kehityssuuntaa merkittävästi.

Nyt on korkea aika saattaa tämä ikuisuushanke päätökseen, lopettaa jahkailu ja tehdä ratkaisuja tulevan hallituskauden aikana. Kanava ei kosketa ainoastaan Rehulan kylää, Taipalsaarta ja Lappeenrantaa, vaan se vaikuttaa koko maakunnan elinvoimaan ja tulevaisuuteen.

Matti Vaittinen, ympäristöpäällikkö, Etelä-Karjalan liitto