Lukijalta: Maaseudun rooli on muuttunut

Koska sähköpostiini on tullut palautteita suomalaisten halusta muuttaa maalle tutkimuksen tiimoilta, on pieni lisäys paikallaan. Maaseudulla fillaroidessa havaitsee, että siellä ihmiset käyvät. Elämä periferiassa kumpuaa sinne eri syistä tulevista. Maaseudun rooli on muuttunut. Ei ole enää paljon toimivia kirkonkylän kioskeja, mistä ostaa Venuksia, mutta silti yhdyn lauluun, että ”katson maalaismaisemaa ja ymmärrän”, tulkitsi Petri Pettersson.