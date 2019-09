Lukijalta: Entiset kansanedustajat vaativat: Itäratahankkeessa edunvalvonnan paikka on nyt!

Liikenneministeri Sanna Marin (sd.) ilmoitti tiistaina, että keväällä 2019 annetaan selvitys siihen, vedetäänkö itäinen ratayhteys Kouvolan vai Kotkan kautta. Vasta keväällä.

Nyt otettu aikalisä itäisen ratahankkeen osalta on surullista. Viime keväällä Juha Sipilän johtama hallitus oli valmis laittamaan asian eteenpäin. Lähes miljoona itäsuomalaista eivät voi loputtomasti odottaa Helsingin ratkaisuja.

Ministeri Marin on tavannut laajan Itä-Suomen hallinnon edustajia hiljattain. Kouvolan kaupunginjohtaja Toikka kirjoitti tästä tapaamisesta blogissaan. Hyvä, että kaupungin virkakunta on ollut hereillä, ja toivomme totisesti, että myös kaupunkimme kolme kansanedustaja ovat yhdessä, ennakkoluulottomasti, ottaneet ministeriin yhteyttä. Kotimaakuntaamme koskevat asiat ovat suurempia kuin hallituksen ja opposition rajat. Niitä tehdään yhdessä, joka kerta, poikkeuksia ei ole.

Itärata ei ole Kouvolan, eikä Kotkan hanke. Se on koko laajan Itä-Suomen hanke. Asian suhteen otettiin aikalisä, mutta vaikuttamisen paikka on nyt. Kevääksi valmistettavan selvitys ja sen valmistelu on otettava vakavasti. Edunvalvonnan paikka on nyt!

Markku Pakkanen (kesk.) ja Jari Lindström (sin.)

kaupunginvaltuutettuja, Kouvola