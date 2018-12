Lukijalta: Ilmastopaneeli on bioenergian puolella

Kansainvälinen ilmastopaneeli (IPCC) tiivisti lokakuussa ilmastokamppailun kolmeen keinoon. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä on vähennettävä. Metsää on viljeltävä lisää. Kolmas keino yllätti: ”Hiilidioksidin talteenotto ja varastoiminen bioenergian käytön yhteydessä”.

Hiilidioksidin talteenottoa esitti ensimmäisenä italialainen tiedemies Cesare Marchetti. Hän ehdotti 1977 ilmakehää lämmittävä hiilidioksidin sieppaamista talteen eurooppalaisista kivihiilen ja maakaasun voimaloista. Kerätään hiilidioksidi maakaasuputkiston kaltaiseen verkkoon. Johdetaan hiilidioksidi Välimeren suulle ja pumpataan Atlantin pohjaan. Paineessa hiilidioksidi nesteytyy ja varastoituu syvänmeren pohjassa ikuisesti. Hiilidioksidin sieppaus olisi tapahtunut fossiilivoimaloissa. Suomessakin tätä ajatusta itse asiassa harkittiin, Meri-Porin kivihiilivoimalassa 2010-luvun alussa.

Suomalaisella puuenergialla on tässä näytön paikka.

Nyt ilmastopaneeli liittää mukaan bioenergian. Ruohonjuuritason esimerkkejä ovat energiahake, biokaasu ja puupelletti. Kun niitä polttaa voimalassa, niistäkin tulee hiilidioksidia. Sen voi siepata aivan kuin kivihiilestä ja maakaasusta peräisin olevan hiilidioksidin.

Fossiilisella kivihiilellä ja maakaasulla on kuitenkin bioenergiaan verrattuna taakka. Kun fossiilinen hiilidioksidi on peräisin maan alta, bioenergian uusiutuva hiilidioksidi on peräisin taivaalta. Jos hiilidioksidin sieppaaminen kivihiilestä ja maakaasusta nollaa päästöt ilmakehään, sieppaus bioenergiasta tekee enemmän. Ilmakehän hiilidioksidin pitoisuus alkaa vähetä.

Tapahtuu kaksoissieppaus. Ensiksi taivaan hiilidioksidin sieppaavat kasvit. Ne varastoivat aurinkoenergian kuljetettavaksi voimalaan. Bioenergia hyödynnetään uuden tekniikan voimalassa. Hiilidioksidi siepataan voimalan savusta, toiseen kertaan. Lopulta hiilidioksidi haudataan meren pohjaan tai ehkä helpommin syvälle maaperään.

Bioenergia ilmastoratkaisun kolmikossa on ilmastopaneelin merkittävä valinta. Bioenergia pystyy ainoana suuren mittaluokan energialähteenä poistamaan ilmakehän hiilidioksidia. Esimerkiksi ilmastolle edulliseksi mainostettu ydinvoima ei tähän pysty.

Bioenergia saadaan paneelin esityksessä monipuolisesti keräämällä jätteitä teollisuudelta ja talousmetsistä sekä viljelemällä uutta biomassaa sopivilla mailla. 1970-luvulla kehitetty biomassakasvien ja –puiden energiaviljely sai myös uutta pontta.

Suomalaisella puuenergialla on tässä näytön paikka. Biohakkeella ja biokaasulla voimme hoitaa kotimaan voimalat. Puupelletti on kansainvälisempi, se käy myös vientiin Euroopan kivihiilestä luopuviin voimaloihin. Pelletin raaka-ainetta meillä riittää.

Veli Pohjonen, maatalous- ja metsätieteiden tohtori, Metsätalouden energiatuotannon emeritusprofessori Joensuun yliopistossa