Lukijalta: Hyvä huoltosuhde vaatii työpaikkojen täyttymistä





Kansantalouden hallinta on monimutkainen prosessi. Verotuksella eri muodoissa valtiot keräävät tulot, joilla taas kustannetaan valtioiden menoja. Hyvä työllisyys on länsimaissa terveen valtiontalouden ominaispiirre.



Käytössä on useita mittareita, joilla seurataan valtioiden taloutta, muun muassa taloudellinen huoltosuhde ja työttömyysaste. Taloudellisella huoltosuhteella tarkoitetaan työllisten lukumäärän suhdetta työvoiman ulkopuolella oleviin, työttömiin, lapsiin 0–14-vuotiaat, opiskelijoihin, koululaisiin, varus- ja siviilipalvelusmiehiin, eläkeläisiin jne. Työttömyysaste taas on työttömien prosenttiosuus saman ikäisestä työvoimasta, työllisistä ja työttömistä.



Taloudellinen huoltosuhde on vaihdellut. Vuonna 1989 se oli 112, vuonna 1993 172 ja vuonna 2015 143. Vastaavasti työttömyysaste on ollut 1989 3 prosenttia, vuonna 1993 19 ja vuonna 2015 10 ja marraskuussa 2017 7 prosenttia. Mitä pienempi taloudellinen huoltosuhde, sitä pienempi työttömyysaste ja periaatteessa sitä parempi valtion taloudellinen tilanne.

On luonnollista, että valtiot pyrkivät työttömyysasteen alentamiseen. Myös nykyinen hallitus on voimakkaasti pyrkinyt työttömyysasteen alentamiseen ja työllisten määrän lisäämiseen. Hallitus on hakenut ja toteuttanut menetelmiä kilpailukyvyn parantamiseen, ja avoimien työpaikkojen ja työttömien kohtaamiseen muun muassa aktiivimallin avulla. Meillä on ongelmana se, että kaikkiin avoimiin työpaikkoihin ei saada työvoimaa.



Automaation kautta työpaikkoja korvautuu ja töiden sisältö muuttuu voimakkaasti lähivuosina. Tulee entistä tärkeämmäksi hyvä työvoiman ja työpaikkojen kohtaaminen. Tämä tulee olemaan suuri haaste koko yhteiskunnalle.



Kauko Määttä, Imatran kokoomus, puheenjohtaja