Lukijalta: Eksoten ei kannnata myydä laboratorioitaan

Nyt pitäisi olla jonkun Eksoten hallituksessa tarkkana. Julkisuuteen kantautuneiden tietojen mukaan, suunnitellaan laboratoriotoiminnan myymistä ulkopuoliselle toimijalle. Onko varmasti mietitty, mitä se aiheuttaa pitkällä aikavälillä talouteen ja toimintoihin. Lyhyellä tähtäimellä saatte jonkun miljoonan rahaa ja siitähän on nyt kova pula.

Kunnat kiukuttelevat, kun haluatte yllättäen sellaisia summia heiltä, että kuntataloudet heittävät häränpyllyä. Pakkasellakin hetken lämmittää, kun laskee housuun, mutta kohta paleltaa entistä kovemmin. Jos te myytte laboratoriot, käy samalla tavalla. Uusi omistaja on monopoliasemassa oleva myyjä, joka hinnoittelee palvelunsa omistajiensa tahdon mukaisesti. Yksityisissä yrityksissä on tavoitteena hankkija rahaa omistajille, maksimaalisesti. Laboratorio on sairaalan keskeinen yksikkö, lähes kaikki toiminta on sen tulosten johdannaista.

Eksoten toiminnoista löytyy varmasti muuta karsittavaa. Kaiken maailman projekteja käynnistellään ja yllä pidetään. Olisiko aika jo priorisoida tehtävät ja nostaa kärkeen niitä toimintoja, joita kunnat on odottaneet teidän ensisijaisesti toteuttavan? Palvelujen karsimiset osakaskunnissa kiukuttavat siellä ja siitä pitää maksaa vielä itsensä kipeäksi.

Tästä asiasta tulee mieleen pääministeri Jyrki Kataisen (kok.) hallituksen kantaverkkokaupat, jossa myytiin verkon omistukset ulkopuolisille toimijoille siinä määrin, että valtion osuus jäi 20 prosentin tasolle. Unohdettiin huoltovarmuus sekä määräysvalta verkkoihin. Nyt maksamme niitä päätöksiä sähkön siirtohintojen muodossa. Samoin Ylen TV-verkkojen myynti Digitalle aiheuttaa riippuvuutta kansainvälisen yhtiön mielihaluihin.

Osmo Juvonen, Lappeenranta