Lukijalta: Suomi pois sotimasta Afganistanissa

YLE:n MOT-ohjelma 29.10 paljasti kaikessa karuudessaan Suomen Afganistanin rauhantoiminnan epäonnistumisen ja kalleuden. Hinta laskutavasta riippuen on joko 650–1000 miljoonaa aikana, jolloin miljoonista taistellaan muun muassa kotimaan koulutuksessa ja oman maan puolustuksesta. Ulkoministeriön edustaja kertoi, että rahaa on käytetty naisten koulutukseen myös kouluja rakentamalla. Nämä koulut ovat sitten siirtyneetkin Talebanin käyttöön, kun suomalaiset ovat poistuneet alueelta.

Pääosa Suomen rahoituksesta menee kuitenkin sotilasoperaatioihin sisällissotaa käyvässä maassa. Tämä sopii huonosti Suomen rooliin sotilaallisesti liittoutumattomana maana. Olemme näin Kabulin heikon hallituksen ja Yhdysvaltojen rinnalla sotaa käyvä osapuoli Talebania, Isistä ja muita heimopäälliköitä ja kansaakin vastaan, kuten ohjelmassa todettiin. Kotiutuneet rauhanturvaajat ovat saaneetkin afgaanien uhkauksia osallistumisestaan taisteluihin.

Johtopäätös tästä kaikesta on, että Suomen joukkojen on vetäydyttävä Afganistanista, kuten puolustusministeri Jussi Niinistökin (sin.) antoi ymmärtää. Naton sotilasopeilla ei Afganistanin tilannetta voida ratkaista. Venäjälle riitti Afganistanissa yhdeksän vuotta ja Ranskakin palautti joukkonsa jo vuosia sitten. Natonkin sen on vielä pakko ymmärtää.

Kari Taskula, Luumäki