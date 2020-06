Lukijalta: Metsien hoito ja käyttö ovat ilmastotekoja

Metsät sitovat tehokkaasti hiiltä ilmakehästä, mikä näkyy voimakkaasti lisääntyneenä puumääränä Suomen metsissä. Sata vuotta sitten metsien puumäärä oli noin 1,4 miljardia ja nyt noin 2,5 miljardia kuutiometriä. Vuosikasvu on kaksinkertaistunut nykyiselle 108 miljoonan kuutiometrin tasolle. Vastaavana aikana metsistä on korjattu puuta käyttöön yhteensä noin 5 miljardia kuutiometriä. ”Hiilikakku” on siis vain kasvanut, vaikka se on ehditty syömään kahteen kertaan.

Metsätalous on tehnyt erinomaista ilmastonmuutoksen torjuntatyötä jo vuosisadan ajan. Yhtä lailla kiitos kuuluu koko puunjalostusketjulle ja viime kädessä meille kuluttajille, jotka käytämme puupohjaisia tuotteita. Puu korvaa fossiilisia raaka-aineita ja toimii pitkäaikaisena hiilen varastona esimerkiksi rakennuksissa. Elinkaarensa päätteeksi tuotteista saadaan uusiutuvaa energiaa.

Metsien hiilensidontakyvystä on pidettävä hyvää huolta. Hyvällä metsänhoidolla varmistetaan metsien pysyminen terveenä, hyvässä kasvukunnossa ja kasvatetaan sellaista puuta, josta voidaan valmistaa markkinoilla tarvittavia tuotteita. Metsien monimuotoisuudesta huolehtiminen ja vesiensuojelu ovat kiinteä osa tämän päivän metsänhoitoa.

Nyt on perusteltua panostaa voimalla metsien hiilensidonnan lisäämiseen. Aivan keskeisin keino on varmistaa metsän nopea uudistuminen ja uuden puuston alkutaival. Taimikonhoidosta ei kannata tinkiä, koska sillä ratkaistaan metsän tuleva kehitys. Jalostetuilla taimilla voidaan lisätä kasvua merkittävästi ja parannetaan puiden sopeutumista muuttuvaan ilmastoon. Ravinteiden puute rajoittaa puiden kasvua ja hakkuuikää lähestyvissä metsissä voidaan kasvua parantaa lannoituksilla. Kohteet on toki valittava oikein, ettei synny ravinnepäästöjä vesistöihin.

Metsätalous ei Suomessa aiheuta metsäkatoa. Meillä jo laki velvoittaa uudistamaan metsän hakkuun jälkeen. Sen sijaan yhteiskunnan muut tarpeet, esimerkiksi rakentaminen, pienentävät metsäpinta-alaa. Suomen metsäkeskus kartoittaa parhaillaan alueita, jotka olisi mahdollista metsittää ja näin lisätä hiiltä sitovaa maapinta-alaa.

Jouni Väkevä

elinkeinopäällikkö, Kaakkois-Suomi, Suomen metsäkeskus