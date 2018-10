Lukijalta: Ihmisillä on muitakin matkustustarpeita kuin päästä lentokentälle

Uusi ratalinja Luumäeltä Kotkan ja Porvoon kautta Tikkurilaan olisi noin 20 kilometriä lyhyempi kuin nykyinen Kouvolan ja Lahden kautta kulkeva linjaus. Matka-aika sitä kautta lyhenisi esimerkiksi Lappeenranta-Tikkurila-välillä noin kuusi minuuttia, jos käytetään olettamuksena, että juna pysähtyy Kotkassa ja Porvoossa. Jos taasen ratalinjaus menisi Kouvola-Kotka-Tikkurila se pidentäisi reittiä noin 10 kilometriä nykyiseen verrattuna.

Lisäksi haaveilussa on syytä huomioida myös semmoinen seikka, kuten missä se juna pysähtyy. Esimerkiksi Kotkan nykyinen asema on pussinperä-tyyppinen, josta ei matka jatku kuin satamaan.

Jos joku Kotkaan liittyvä ratahanke kaipaisi huomiota, niin todellakin Kotka-Kouvola-väli.

Eli matka-ajassa säästetyt minuutit hupenee nopsaan ylimääräisissä suunnan vaihdoissa. Jos taas asemalaituri on kaukana asutuksesta, ei se palvele enää ketään.

Huomion arvoinen on myös semmoinen seikka, että ihmisillä on muitakin matkustustarpeita kuin päästä lentokentälle. Lappeenrannasta käydään paljon Kouvola-Lahti-akselilla töissä, samoin kuin Kouvolasta Lahdessa ja pääkaupunkiseudulla.

Jos joku Kotkaan liittyvä ratahanke kaipaisi huomiota, niin todellakin Kotka-Kouvola-väli. Siellä on keskellä suoraa oleva 40 km/h:n nopeusrajoitus kaikille junille, Juurikorvessa 60 km/h:n vaihde, Kymiin jäi vielä remontin jälkeenkin todella legendaarinen suunnittelun helmi eli helkatinmoinen sivuheitto, jossa on 50 km/h:n rajoitus. Ja tämä rata on se joka vaikuttaa kauppataseeseen, eli tätä myöten kulkee merkittävä osuus Suomen viennistä.

Hulluinta Suomen siltarumpupolitiikassa, eli.alueellisessa edunvalvonnassa on, että kun jossain keksitään ihan mikä tahansa kehitysidea, koitetaan se torpata toisaalla kaikin keinoin, esimerkiksi keksimällä joku moninverroin kalliimpi hanke, ja koitetaan lobata se läpi, ettei alkuperäiselle hankkeelle riittäisi rahat. Meillä on oma kaksoisraidehanke meneillään. Sen valmistuttua Kaakkois-Suomi on taas askeleen lähempänä maailmaa.

Ja se suora rata Pietariin kulkee edelleen Vuoksen tällä puolen. Katsokaa vaikka kartasta.

Antti Junni, Lemi