Lukijalta: Pakkoruotsin opiskelu on ajanhukkaa

Nykytilanteessa ruotsin opiskelu on pakollista Suomessa, se aloitetaan jo kuudennella luokalla ja on mielestäni tarpeetonta ajanhukkaa.



Ongelma on se, että nuorilla menee turhaan aikaa opiskellen jotain, mitä ei ikinä edes tarvitse tai välttämättä edes osaa. Ruotsalaiset opiskelevat ihan yhtä lailla englantia kuin suomalaiset, joten miksi he eivät voi kommunikoida meidän kanssamme englantia? Jos kerran meidän pitää opiskella ruotsia, miksei heidän pidä opiskella suomea?



Ruotsin opiskelun sijaan voisi olla hyödyllisempää opiskella vaikka espanjaa, koska sitä puhutaan neljänneksi eniten maailmassa. Ruotsia opiskelleet ihmiset eivät myöskään muista siitä paljon mitään muutama vuosi sen jälkeen, kun ovat lopettaneet opiskelun. Jos pakkoruotsi lopetettaisiin, koulukirjoissa voisi säästää ja käyttää nämä rahat johonkin hyödyllisempään.



Ruotsin opiskelu pitäisi siirtää valinnaisaineeksi. Tämä on ainoa järkevä ratkaisu ongelmaan, sillä silloin ihmiset, jotka kokevat tarvitsevansa sitä, voivat omasta halustaan opiskella sitä!



Tiia Veikkanen, Saimaanharjun yhtenäiskoulu, 8.C